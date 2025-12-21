خطوط ویژه وسایط نقلیه عمومی در معابر اصلی سنندج ساماندهی می شود

به گزارش کرد پرس، فردین زمانی در جلسه شورای ترافیک شهرستان سنندج، با اشاره به اهمیت توسعه حمل ونقل عمومی، گفت: ساماندهی خطوط ویژه در معابر اصلی شهر سنندج در راستای سیاست های مدیریت شهری برای کاهش ترافیک، حمایت از ناوگان حمل ونقل عمومی و ارتقای کیفیت خدمات رسانی به شهروندان انجام شده است.

وی افزود: فرمانداری سنندج با همکاری پلیس راهور، شهرداری و سایر دستگاه های اجرایی، این طرح ها را به صورت مستمر پایش کرده و در صورت نیاز، اصلاح و توسعه مسیرهای خط ویژه در دیگر نقاط شهر نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار شهرستان سنندج اظهار کرد: هدف اصلی از اجرای این طرح ها، افزایش نظم ترافیکی، صرفه جویی در زمان سفرهای درون شهری و جلب رضایتمندی عمومی است و از شهروندان انتظار می رود با رعایت قوانین، مدیریت شهری را در تحقق این اهداف همراهی کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان سنندج نیز با اشاره به اجرای این طرح، بیان کرد: این اقدامات با هماهنگی و مدیریت فرمانداری سنندج و در پاسخ به مطالبات رانندگان تاکسی و شهروندان انجام شده است.

سرهنگ مختار یوسفی ادامه داد: پلیس راهور به صورت مستمر از تردد وسایط نقلیه شخصی و غیرعمومی در مسیرهای خط ویژه جلوگیری می کند که این موضوع نقش مؤثری در افزایش رضایتمندی شهروندان و بهبود جریان ترافیک شهری داشته است.

وی یادآور شد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی شهروندان، شرط اصلی موفقیت این طرح است و پلیس با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد قانونی خواهد داشت.