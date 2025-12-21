خانه مسافرها باید پروانه فعالیت دریافت کنند

بهگزارش کردپرس، فرماندار شهرستان جوانرود با اشاره به تصمیمات اخیر ستاد هماهنگی خدمات سفر جوانرود گفت: ساماندهی و نظارت بر اقامتگاههای گردشگری از اولویتهای اساسی در حوزه خدمات سفر است و رعایت ضوابط قانونی از سوی فعالان این بخش، نقش مهمی در تأمین آسایش، امنیت و رضایت گردشگران دارد.
هوشیار عبداللهزاده افزود: صاحبان سوئیتهای اجارهای و خانههای مسافر که تاکنون نسبت به دریافت مجوز رسمی از اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان اقدام نکردهاند، موظفاند در مهلت دو هفتهای تعیینشده با در دست داشتن مدارک لازم به این اداره مراجعه کنند و مراحل ثبت درخواست و صدور پروانه بهرهبرداری را به انجام برسانند.
او تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح، ارتقای کیفیت خدمات اقامتی، ایجاد وحدت رویه در ارائه خدمات به مسافران و پیشگیری از فعالیتهای غیرقانونی در حوزه اسکان گردشگران است.
عبداللهزاده همچنین از همکاری مردم و فعالان بخش خصوصی در اجرای این روند قانونی قدردانی کرد.
