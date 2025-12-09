فرماندار سنندج زیر بار آبگیری سد ژاوه نمی رود؛ آب های ورودی به سد همچمنان آلوده هستند

به گزارش کرد پرس، غریب سجادی ضمن اشاره به لزوم توجه به جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی در خصوص آبگیری سد ژاوه، گفت: یافته های اخیر علمی پژوهشگران فعال در اندازه گیری آلایندگی های سد ژاوه نشان می دهد که آب های ورودی به مخزن سد همچنان آلوده است و پروژه متهم سازی دانشگاه هیج منفعتی برای آبگیری سد ندارد.

وی بر لزوم تصمیم گیری مبتنی بر یافته های علمی و پرهیز از هرگونه نگاه سیاسی، جناحی و اداری در موضوعات تخصصی حوزه آب تأکید کرد و افزود: منبای اصلی تصمیم گیری های ما نظر کارشناسان و بررسی کارهای علمی و پژوهشی است.

فرماندار شهرستان سنندج اظهار کرد: ساحت دانشگاه و نهادهای علمی محل سیاست زدگی یا متهم سازی نیست و هیچ دلیل موجهی وجود ندارد که دانشگاه، اساتید یا پژوهشگران را متهم کنیم که در جهت گیری پژوهش ها دخالت می کنند.

سجادی با بیان اینکه نه منِ مسئول و نه دانشگاه هیچ نفعی در مخالفت یا موافقت با آبگیری سد نداریم، ادامه داد: تصمیم نهایی باید کاملاً علمی باشد و به همین دلیل همه ادارات و سازمان های دولتی هم باید در این راستا حرکت کنند.

وی یادآور شد: مخالف خوانی یا موافقت خوانی درباره آبگیری سد ژاوه هیچ فضیلت یا امتیاز سیاسی برای کسی ندارد و کسی که تصمیم می گیرد باید تبعات آن را هم بپذیرد، چرا که اگر مشکلی برای مردم ایجاد شود، نه دانشگاه و نه اساتید مورد خطاب قرار می گیرند، بلکه مسئولیت نهایی متوجه مجموعه مدیریتی استان و شهرستان است.

فرماندار شهرستان سنندج بیان کرد: وضعیت آلودگی در آب بالادست سد ژاوه همچنان تداوم دارد و ماه هاست نتایج نمونه برداری ها تکرار می شود و شرایط در برخی نقاط حتی بدتر شده است.

سجادی با اشاره به برگزاری جلسات پی درپی و تکراری درباره اینکه آب آلوده هست یا نیست هیچ خروجی ندارد، گفت: به جای برگزاری نشست های مختلف اداری باید کارهای علمی و پژوهشی در دستور کار قرار گیرد.

وی اعضای کارگروه منابع آب را توصیه کرد که از مباحث تکراری فاصله بگیرند و به سمت اصلاح عملی منابع آلوده کننده حرکت کنند.

فرماندار شهرستان سنندج افزود: لازم است نوع جلسات و مسیر بررسی ها بازنگری شود. باید به سمت اصلاح واقعی نقاط ضعف برویم تا کیفیت آب بهبود پیدا کند و مبنای تصمیم گیری ما فقط و فقط یافته های علمی باشد و فشارهای بیرونی نیز خیلی اهمیت ندارد.

سجاد یاظهار کرد: وقتی تبعات یک تصمیم اجتماعی، سیاسی یا قضایی متوجه مدیریت استان و شهرستان است، طبیعی است که تصمیم باید بر پایه دقیق ترین و معتبرترین داده ها اتخاذ شود و ما به یافته های علمی ارائه شده تکیه می کنیم.