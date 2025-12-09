بارش های سنگین و مه غلیظ کردستان را فرا می گیرد

به گزارش کرد پرس، بر اساس اندازه گیری های انجام شده، بیشترین میزان بارندگی تاکنون در مریوان با حدود ۱۰۰ میلی متر ثبت شده است و پس از آن اورامان با ۹۰ میلی متر، سروآباد با ۷۰ میلی متر و بانه با ۴۰ میلی متر در رتبه های بعدی قرار دارند.

در مقابل، نواحی شرقی استان شامل بیجار، دهگلان و قروه بارش های بسیار محدودی را تجربه کرده اند و در مرکز استان نیز بارندگی ۴ میلی متری گزارش شده است.

در حال حاضر تنها شهرستان های بانه و سقز شاهد بارش فعال هستند، اما پیش بینی ها نشان می دهد که تا ظهر امروز بارش ها بار دیگر در سطح استان گسترش خواهد یافت.

از عصر امروز، شدت بارندگی افزایش می یابد و احتمال رگبار برف در شهرستان های بانه، سقز، دیواندره، مریوان و همچنین ارتفاعات جنوبی استان وجود دارد و مه غلیظ نیز در بسیاری از محورهای ارتباطی استان موجب کاهش قابل توجه دید افقی می شود.

به شهروندان توصیه شده است از عصر امروز تا ظهر فردا از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند و اوج فعالیت این سامانه تا اواخر روز چهارشنبه پیش بینی می شود و از پنجشنبه تا شنبه بارش ها به صورت پراکنده، عمدتاً در مناطق مرتفع و بیشتر به شکل برف ادامه خواهد داشت.

از صبح پنج شنبه ۲۰ آذر نیز با کاهش پوشش ابری، افت محسوس دمای کمینه در اغلب نقاط استان انتظار می رود.