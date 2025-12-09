کونگ فوکار بوکانی طلای جهانی را کسب کرد

به گزارش کردپرس، احمد نصرالهی در گفت و گویی خبری اظهار کرد: این دوره از مسابقات با حضور ۵۳۰ ورزشکار از ۲۴ کشور جهان در شهر بورسا ترکیه برگزار شد و قادرپور در رده سنی بزرگسالان با شکست تمامی حریفان خود، عنوان نخست را به دست آورد.
وی افزود: این رقابتها به میزبانی کشور ترکیه برگزار شد و نماینده بوکان در وزن ۶۵ کیلوگرم و رده بزرگسالان به عنوان قهرمانی رسید.
رییس اداره ورزش و جوانان بوکان گفت: در بخش تیمی، تیم ملی ایران مقام سومی جهان را کسب کرد و تیمهای آذربایجان و قزاقستان به ترتیب مقامهای اول و دوم را به خود اختصاص دادند.
نصرالهی بیان کرد: کسب مدالهای طلا و برنز جوانان جهان ۲۰۲۳، مدال طلای رقابتهای بینالمللی ورزشهای رزمی ۲۰۲۲ و حضور و قهرمانی در رقابتهای حرفهای کشور چین، از جمله سوابق این ورزشکار است.
