سردشت پر بارش ترین شهر آذربایجان غربی شد

به گزارش کردپرس، مجید رستگاری با اشاره به اینکه بارشهای اخیر گام مهمی در بهبود وضعیت آبی استان دارد، اظهار کرد: بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تاکنون به ۵۰.۴ میلیمتر رسیده و اگرچه این مقدار در مقایسه با دوره بلندمدت کاهش ۳۹.۱ درصدی را نشان میدهد، اما سامانه اخیر نقش مهم و مؤثری در بهبود رطوبت خاک، تقویت جریانهای سطحی و تغذیه تدریجی آبخوانها داشته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجان غربی، با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت بارشهای استان ادامه داد: سامانه بارشی فعال طی روزهای ۱۵ تا ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴ موجب افزایش متوسط ۲۱.۹ میلیمتری بارش در سطح استان شده است.
او با اشاره به ایستگاههایی که بیشترین بارش را ثبت کردهاند افزود: ایستگاه پل سردشت با ۸۸.۵ میلیمتر بیشترین بارش را تجربه کرده است. پس از آن، ایستگاه پیرانشهر با ۵۶.۷ میلیمتر، ایستگاه بیبکران ارومیه با ۴۷ میلیمتر، ایستگاه کمپ ارومیه با ۳۶ میلیمتر و ایستگاه مرز سرو با ۳۳ میلیمتر قرار دارند.
رستگاری تأکید کرد: استمرار سامانههای بارشی در هفتههای آینده میتواند نقش تعیینکنندهای در بهبود وضعیت آبی استان داشته باشد و مجموعه شرکت پایش دقیق بارشها و تحلیل دادهها را بهصورت مستمر دنبال خواهد کرد.
نظر شما