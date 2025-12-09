معاونت عمرانی استانداری کرمانشاه رتبه اول کشور را کسب کرد

به گزارش کردپرس؛ منوچهر حبیبی روز دوشنبه با اشاره به اینکه این ارزیابی بر اساس ۱۴ شاخص و معیار عمرانی طی یک سال گذشته انجام شده است، گفت: پس از استان کرمانشاه که در رتبه نخست کشور ایستاده، استان‌های آذربایجان شرقی، هرمزگان و فارس قرار گرفته‌اند.

استاندار کرمانشاه، کسب این رتبه و جایگاه ارزشمند را نتیجه تلاش و پیگیری‌های شبانه روزی و مستمر مجموعه مدیریتی استان برای پیشبرد پروژه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های حوزه عمرانی طی یک سال گذشته دانست و گفت: توسعه عدالت در فضاهای آموزشی، حمایت از برنامه‌ها و احداث مراکز بهداشتی و درمانی، حمایت از توسعه حمل و نقل، حمایت از برنامه‌های نهضت ملی مسکن، حمایت و اجرای برنامه‌های مدیریت پسماند، حمایت از برنامه‌های تثبیت جمعیت و توسعه پایدار روستایی، پیشبرد و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی با مقیاس‌های ملی و استانی، پایش کمی و کیفی پروژه‌های عمرانی و استفاده از ظرفیت شورای فنی استان و حمایت از برنامه‌های سازگاری با کم آبی در استان با اولویت تامین آب شرب از جمله شاخص‌های ارزیابی سالیانه وزارت کشور از عملکرد استانداری‌های سراسر کشور است.

دکتر حبیبی به برخی اقدامات قابل توجه استان در حوزه عمرانی طی سال اخیر نیز اشاره کرد و گفت: بنابر اعلام سازمان راهداری کشور امسال ۱۰ درصد از کل آسفالت استفاده شده در کشور در جاده‌های استان کرمانشاه به کار برده شده است، میزبانی شایسته استان در ایام اربعین حسینی و رشد چهار برابری تعداد زوار نسبت به میانگین کشوری، کاهش ۵۷ درصدی تصادفات جاده‌ای در ایام اربعین که دو برابر میانگین کشوری بود.

وی ادامه داد: توسعه فرودگاه کرمانشاه و افزایش سه برابری تعداد پروازها طی یک سال اخیر، افزایش سه برابری اعتبارات دهیاری‌ها، کسب رتبه اول کشوری در اجرای طرح بیمه روستاییان، آغاز به کار اولین قطار ۵ ستاره در استان، افزایش سرعت حرکت قطارها از ۶۰ به ۱۰۰ کیلومتر، پیگیری ویژه و آغاز اجرای طرح بزرگ راه آهن کرمانشاه خسروی و پیشبرد ده ها پروژه مهم استانی و شهرستانی از جمله اقدامات حوزه های عمرانی در یکسال اخیر بوده است.