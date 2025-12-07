کنترل تب برفکی در کردستان/۲۰ کانون با سویه جدید شناسایی شد

کامران زیباکردار در گفت وگو با خبرنگار کرد پرس، با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۲۰ کانون تب برفکی با سویه جدید در استان شناسایی شده است، گفت: به طور معمول هر سال با تعدادی کانون مواجه هستیم و براساس برآوردها میزان شیوع در این کانون ها حدود ۵ درصد است، اما با مراقبت های انجام شده و واکسیناسیون گسترده، بیماری در استان محدود و کنترل شده است.

وی با بیان اینکه تب برفکی یک بیماری ویروسی بسیار واگیردار است، اظهار کرد: این بیماری مشترک بین انسان و دام نیست، اما خسارت اقتصادی بسیار بالایی برای دامداران ایجاد کرده و ویروس تب برفکی قابلیت جهش دارد و می تواند سویه های جدیدی ایجاد کند که کنترل آن را پیچیده تر می کند.

مدیرکل دامپزشکی کردستان اقدامات انجام شده برای کنترل کانون های بیماری را تشریح کرد و افزود: به محض دریافت گزارش علائم مشکوک یا تلفات، اکیپ های نظارتی اعزام می شوند، نمونه برداری انجام می گیرد و پس از مشخص شدن سویه، اقدامات متناسب انجام می شود.

زیباکردار ادامه داد: برای کانون های جدید، شعاع ۵۰ کیلومتری قرنطینه اعمال می شود و با همکاری فرمانداری، نیروی انتظامی و جهاد کشاورزی، نقل و انتقال دام در این محدوده ممنوع است و همچنین در شعاع ۱۰ کیلومتری واکسیناسیون اضطراری انجام می دهیم.

وی هرگونه نگرانی درباره انتقال بیماری از طریق گوشت و فرآورده های دامی را رد کرد و یادآور شد: تب برفکی از طریق گوشت یا محصولات لبنی به انسان منتقل نمی شود و مردم باید تنها از گوشت و فرآورده های دامی دارای لیبل و نظارت دامپزشکی استفاده کنند.

مدیرکل دامپزشکی کردستان همچنین درباره وضعیت واکسن، بیان کرد: خوشبختانه در کردستان کمبود واکسن نداشته ایم و توانستیم تمام کانون ها را به سرعت پوشش دهیم.

زیباکردار با اشاره به اینکه دامپزشکی امسال بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نوبت واکسیناسیون انجام داده است، گفت: خصوصیت سویه های جدید باعث می شود کنترل بیماری دشوار باشد؛ اما با اقدامات انجام شده و همکاری دامداران تاکنون شرایط تحت کنترل قرار دارد.

وی از دامداران خواست در دوره های اعلام شده، به هیچ وجه دام ها را جابجا نکنند و حتماً برای هرگونه حمل دام، گواهی بهداشتی قرنطینه دریافت کنند و همچنین هرگونه تلف یا علائم بیماری را سریعاً گزارش دهند تا امکان کنترل بیماری و کاهش خسارات فراهم شود.

به گفته مدیرکل دامپزشکی کردستان، تداوم وضعیت فعلی به همکاری کامل دامداران در رعایت مقررات قرنطینه ای، گزارش دهی و مشارکت در واکسیناسیون بستگی دارد.