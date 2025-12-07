ورود سامانه بارشی قوی به کردستان با هشدار نارنجی و خطر آبگرفتگی معابر

به گزارش کرد پرس، پیش از ورود این سامانه، از روز گذشته تا ظهر فردا افزایش ابر، وزش باد و در برخی مناطق تشکیل مه رقیق اتفاق خواهد افتاد و همچنین احتمال رگبارهای پراکنده در نیمه غربی و نواحی مرتفع استان وجود دارد.

از عصر یکشنبه تا صبح پنجشنبه استان تحت تأثیر ناپایداری های گسترده قرار می گیرد که پیامد آن بارش باران، رگبار همراه با رعد و برق، وزش باد نسبتاً شدید و کاهش دید در برخی نقاط خواهد بود و احتمال بارش تگرگ نیز در ساعات مختلف این دوره پیش بینی می شود.

هشدار سطح نارنجی صادر شده برای این سامانه نشان می دهد که بارش ها سراسر استان را در بر خواهد گرفت؛ با این حال، شدت بارندگی در نیمه غربی و مناطق جنوبی چشمگیرتر است.

شهرستان های بانه، مریوان، سروآباد، کامیاران، سنندج، سقز، غرب دیواندره، شمال بیجار و جنوب قروه و دهگلان بیشترین تأثیر را تجربه خواهند کرد.

در روزهای سه شنبه تا پنجشنبه به ویژه در ارتفاعات و گردنه ها امکان وقوع رگبار و کولاک برف وجود دارد و بارش ها احتمال آبگرفتگی معابر، جاری شدن رواناب و بالا آمدن سطح رودخانه ها و مسیل ها را افزایش می دهد.