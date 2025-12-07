کورتەی هەواڵەکانی۱۶ی سەرماوەزی ۱۴۰۴ی هەتاوی

عەبدوڵڵا ئۆجەلان بۆ کۆنفرانسی ئیستەنبووڵ:

پەکەکە بە مسۆگەرکردنی بوونی نەتەوەیی گەلی کورد ئەرکە مێژووییەکەی خۆی جێبەجێ کرد

عەبدوڵڵا ئۆجەلان لە پەیامێکدا بۆ کۆنفرانسی ئیستەنبووڵ رایگەیاندووە: "لە کاتێکدا لەگەڵتان دەدوێم کە لە دوورگەی ئیمراڵی و لە هەلومەرجی گۆشەگیریی ۲۶ ساڵەدا، بۆ پرسی کورد لە تورکیا بە گەڕان بەدوای ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراسیدا دانوستاندنەکان لەگەڵ دەوڵەت دەستیان پێ کردووەتەوە. بۆ من زۆر بەنرخ و واتادارە کە ئەمڕۆ لێرە لە کۆنفرانسی نێودەوڵەتیی ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراسیدا لەسەر بنیاتنانەوەی سۆسیالیزم قسەتان بۆ دەکەم".

ئۆجەلان ڕاشیگەیاند: "ئێمە تێکۆشانی ۵۲ ساڵەی پەکەکەمان بۆ بوون و شکۆ تەواو کردووە و ئێستا پرسەکە پێی ناوەتە قۆناخێکەوە کە کۆماری دیموکراسی و کۆمەڵگەی دیموکراسی سەرلەنوێ تێیدا بنیات دەنرێتەوە". دەشڵێت: پەکەکە بە مسۆگەرکردنی بوونی نەتەوەیی گەلی کورد ئەرکە مێژووییەکەی خۆی جێبەجێ کرد.



پێویستە پەرلەمانی تورکیا بەزووترین کات ناوی پ ک ک لە لیستی تیرۆر بسڕێتەوە

مەراڵ دانش بەشتاش له‌میانی لێدوانێکدا له‌باره‌ی پڕۆسه‌ی چاره‌سه‌ری و کۆمه‌ڵگه‌ی دیموکراتیک، ڕایگه‌یاند، کارەکانی کۆمیسیۆن کە لە پەرلەمانی تورکیا بەڕێوەدەچن پێیان ناوەتە قۆناغی دووەم و پێویستە هەنگاوی ڕوون بنرێن و هەموارکردنەوەی یاسایی ڕووبدات.

ئه‌و په‌رله‌مانتاره‌ی داوای کرد مافی هیوا دانی پێدا بنرێت، یاسای بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر هەڵپەسێردرێت و پەرلەمانی تورکیا بەزووترین کات ناوی PKK لە لیستی تیرۆر بسڕێتەوە.

کارگردان خبری: میلاد مرادی