فعالیت ۲۰۰ شرکت و تیم در پارک علم و فناوری ایلام

سرویس ایلام - رئیس پارک علم و فناوری ایلام در نشست خبری با اصحاب رسانه استان، با تأکید بر نقش راهبردی رسانه‌ها در فرآیند توسعه اقتصادی، از برگزاری متفاوت نمایشگاه هفته پژوهش، جذب بیش از ۳۰ میلیارد تومان منابع ملی، رشد قابل توجه شرکت‌های فناور و پیگیری دو پروژه بزرگ «دیتاسنتر استان» و «مرکز هوش مصنوعی» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، باقر درویشی با اشاره به برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش افزود: این نمایشگاه امروز ساعت ۸:۳۰ در دانشگاه پیام‌نور استان ایلام افتتاح می‌شود و پارک علم و فناوری مجری اصلی آن است. امسال تلاش کرده‌ایم نمایشگاه را با رویکردی متفاوت برگزار کنیم و صرفاً به غرفه‌های فیزیکی اکتفا نشود.

درویشی ادامه داد: در این نمایشگاه علاوه بر حضور ۱۵ دستگاه از جمله دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و دستگاه‌های اجرایی، بخش‌هایی مانند سخنرانی‌های انگیزشی، معرفی استارتاپ‌ها، فضای B2B برای سرمایه‌گذاری، آموزش تأمین مالی و آشنایی دانش‌آموزان و دانشجویان با زیست‌بوم نوآوری پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به ضعف فرهنگ کارآفرینی در استان بیان داشت: یکی از اهداف اصلی ما از این نمایشگاه، نهادینه‌سازی فرهنگ کارآفرینی و تغییر نگرش نسل جوان از کارمندی به سمت نوآوری، استارتاپ و ایجاد کسب‌وکار است.

رئیس پارک علم و فناوری ایلام با ارائه گزارشی از عملکرد پارک تصریح کرد: از ابتدای تأسیس تاکنون نزدیک به ۲۰۰ تیم و شرکت جذب شده‌اند که بیش از ۵۰ درصد آن‌ها تنها در یک سال اخیر وارد پارک شده‌اند. هم‌اکنون ۴۹ واحد فناور و ۱۸۴ تیم در مراحل مختلف رشد در پارک فعالیت می‌کنند.

درویشی کمبود فضای استقرار شرکت‌ها را یکی از چالش‌های جدی دانست و اضافه کرد: ساختمان اداری و آفیس شرکت‌ها با مساحت بیش از ۴۵۰۰ مترمربع به دو فاز تقسیم شده که فاز نخست آن تکمیل و تحویل شده است. همچنین دو سوله کارگاهی به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع در حال بهره‌برداری و تکمیل است.

وی از جذب گسترده منابع مالی خبر داد و یادآور شد: مجموع منابع عمرانی جذب‌شده برای پروژه‌های پارک از محل معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت علوم، سازمان برنامه و بودجه، استانداری و منابع مالیاتی، به بیش از ۷۰ میلیارد تومان رسیده است که رقمی فراتر از اعتبارات مصوب اولیه است.

رئیس پارک علم و فناوری ایلام خاطرنشان ساخت: تنها از محل معاونت علمی ریاست جمهوری بیش از ۳۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی و آزمایشگاهی جذب شده است.

درویشی از دو پروژه کلان در دست اجرا خبر داد و گفت: پروژه «دیتاسنتر استان ایلام» با اعتباری حدود ۴۰۰ میلیارد تومان در حال پیگیری است. همچنین «مرکز هوش مصنوعی» با همکاری پارک فاوا و وزارت ارتباطات با اعتباری نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان برای حمایت از فعالان حوزه IT و انیمیشن در دستور کار قرار دارد.

وی بیشترین تعداد شرکت‌های مستقر در پارک را مربوط به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با ۸۲ شرکت عنوان کرد و اظهار داشت: پس از آن حوزه نفت، گاز و شیمی با ۴۳ شرکت و حوزه کشاورزی، زیست‌فناوری و امنیت غذایی با ۳۹ شرکت در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

