فعالیت ۲۰۰ شرکت و تیم در پارک علم و فناوری ایلام

به گزارش خبرگزاری کردپرس، باقر درویشی با اشاره به برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش افزود: این نمایشگاه امروز ساعت ۸:۳۰ در دانشگاه پیام‌نور استان ایلام افتتاح می‌شود و پارک علم و فناوری مجری اصلی آن است. امسال تلاش کرده‌ایم نمایشگاه را با رویکردی متفاوت برگزار کنیم و صرفاً به غرفه‌های فیزیکی اکتفا نشود.

درویشی ادامه داد: در این نمایشگاه علاوه بر حضور ۱۵ دستگاه از جمله دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و دستگاه‌های اجرایی، بخش‌هایی مانند سخنرانی‌های انگیزشی، معرفی استارتاپ‌ها، فضای B2B برای سرمایه‌گذاری، آموزش تأمین مالی و آشنایی دانش‌آموزان و دانشجویان با زیست‌بوم نوآوری پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به ضعف فرهنگ کارآفرینی در استان بیان داشت: یکی از اهداف اصلی ما از این نمایشگاه، نهادینه‌سازی فرهنگ کارآفرینی و تغییر نگرش نسل جوان از کارمندی به سمت نوآوری، استارتاپ و ایجاد کسب‌وکار است.

رئیس پارک علم و فناوری ایلام با ارائه گزارشی از عملکرد پارک تصریح کرد: از ابتدای تأسیس تاکنون نزدیک به ۲۰۰ تیم و شرکت جذب شده‌اند که بیش از ۵۰ درصد آن‌ها تنها در یک سال اخیر وارد پارک شده‌اند. هم‌اکنون ۴۹ واحد فناور و ۱۸۴ تیم در مراحل مختلف رشد در پارک فعالیت می‌کنند.

درویشی کمبود فضای استقرار شرکت‌ها را یکی از چالش‌های جدی دانست و اضافه کرد: ساختمان اداری و آفیس شرکت‌ها با مساحت بیش از ۴۵۰۰ مترمربع به دو فاز تقسیم شده که فاز نخست آن تکمیل و تحویل شده است. همچنین دو سوله کارگاهی به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع در حال بهره‌برداری و تکمیل است.

وی از جذب گسترده منابع مالی خبر داد و یادآور شد: مجموع منابع عمرانی جذب‌شده برای پروژه‌های پارک از محل معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت علوم، سازمان برنامه و بودجه، استانداری و منابع مالیاتی، به بیش از ۷۰ میلیارد تومان رسیده است که رقمی فراتر از اعتبارات مصوب اولیه است.

رئیس پارک علم و فناوری ایلام خاطرنشان ساخت: تنها از محل معاونت علمی ریاست جمهوری بیش از ۳۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی و آزمایشگاهی جذب شده است.

درویشی از دو پروژه کلان در دست اجرا خبر داد و گفت: پروژه «دیتاسنتر استان ایلام» با اعتباری حدود ۴۰۰ میلیارد تومان در حال پیگیری است. همچنین «مرکز هوش مصنوعی» با همکاری پارک فاوا و وزارت ارتباطات با اعتباری نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان برای حمایت از فعالان حوزه IT و انیمیشن در دستور کار قرار دارد.

وی بیشترین تعداد شرکت‌های مستقر در پارک را مربوط به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با ۸۲ شرکت عنوان کرد و اظهار داشت: پس از آن حوزه نفت، گاز و شیمی با ۴۳ شرکت و حوزه کشاورزی، زیست‌فناوری و امنیت غذایی با ۳۹ شرکت در رتبه‌های بعدی قرار دارند.