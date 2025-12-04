گردانندگان یک کانال غیراخلاقی در بوکان دستگیر شدند

او افزود: کارکنان پلیس فتای شهرستان با انجام اقدامات فنی موفق شدند گرداننده اصلی این کانال را در یکی از استان‌های غرب کشور و همچنین همدستش را در یکی از شهرستان های همجوار شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان بوکان با اشاره به مسدود شدن کانال و معرفی متهمان به مرجع قضایی، خاطر نشان کرد: شبکه‌های اجتماعی فضای امنی برای اعتماد نیستند و انتظار می‌رود نوجوانان و جوانان در این خصوص هوشیاری لازم را داشته باشند و از اشتراک‌گذاری و انتشار تصاویر و اطلاعات شخصی خودداری کنند.