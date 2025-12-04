۱۳ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۹

گردانندگان یک کانال غیراخلاقی در بوکان دستگیر شدند

گردانندگان یک کانال غیراخلاقی در بوکان دستگیر شدند

سرویس آذربایجان غربی- فرمانده انتظامی شهرستان بوکان از شناسایی و دستگیری گردانندگان یک کانال غیراخلاقی در فضای مجازی این شهرستان، خبر داد.

به گزارش کردپرس، سرهنگ موسی بهاری در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی فعالیت کانالی در فضای مجازی و انتشار تصاویر شهروندان به ویژه نوجوانان و جوانان، که موجب نارضایتی شهروندان شده بود، موضوع شناسایی عوامل مرتبط با این کانال در دستور کار ویژه پلیس شهرستان قرار گرفت.

او افزود: کارکنان پلیس فتای شهرستان با انجام اقدامات فنی موفق شدند گرداننده اصلی این کانال را در یکی از استان‌های غرب کشور و همچنین همدستش را در یکی از شهرستان های همجوار شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان بوکان با اشاره به مسدود شدن کانال و معرفی متهمان به مرجع قضایی، خاطر نشان کرد: شبکه‌های اجتماعی فضای امنی برای اعتماد نیستند و انتظار می‌رود نوجوانان و جوانان در این خصوص هوشیاری لازم را داشته باشند و از اشتراک‌گذاری و انتشار تصاویر و اطلاعات شخصی خودداری کنند.

کد مطلب 2791395

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha