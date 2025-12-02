احیای واحدهای تولیدی راکد و مهارت آموزی جوانان ۲ راهکار رفع معضل بیکاری

به گزارش کرد پرس، علیاکبر ورمقانی در چهارمین جلسه ستاد ساماندهی جوانان استان کردستان که با محوریت اشتغال جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال برگزار شد، از فرمانداران شهرستانهای استان خواست با کمک ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستانهای خود، آمار دقیق بیکاری را احصاء کنند و تاکید کرد: بدون دسترسی به آمار دقیق، نمیتوانیم برنامهریزی درستی داشته باشیم.
وی در تاکید بر ضرورت مهارتآموزی، خواستار اجرای طرح مهتا (مهارت تا اشتغال) در همه شهرستانهای استان شد و گفت: اگر فارغالتحصیل دانشگاهی مهارت نداشته باشد، نمیتواند شاغل شود.
ورمقانی اظهار کرد: کارخانههای فعال در استان، باید نیروی ماهر مورد نیاز را از شهرستانهای محل فعالیت خود جذب کنند و در صورت نبود نیروی ماهر، به خارج از شهرستان متکی شوند.
وی با تاکید بر ضرورت راستی آزمایی اشتغالزایی حاصل از پرداخت تسهیلات بانکی، افزود: رقم تسهیلات مهم نیست بلکه اشتغال ایجاد شده مهم است.
معاون استاندار بر ضرورت کمک به تثبیت مشاغل موجود نیز تاکید کرد و ادامه داد: در سهم اشتغال استان باید به رده سنی ۱۸ تا ۳۵ سال بیشتر توجه شود.
ورمقانی با یادآوری اینکه با تلاش و حمایت استاندار، قانون تجارت مرزنشینان در کردستان وارد فاز اجرایی شده، یادآور شد: استاندار پیگیر شکلگیری پروژههای بزرگ در استان هستند که با تحقق آنها میتوانیم آمار بیکاری را کاهش دهیم.
وی همچنین به وجود دهها طرح آماده سرمایهگذاری داری مجوز و بینام در استان اشاره کرد و بیان کرد: کردستان آماده میزبانی از سرمایهگذاران است.
نظر شما