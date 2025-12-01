پیام تبریک رئیس جمهور به مناسبت کسب مدال طلا توسط بانوی کرمانشاهی

به گزارش کردپرس،دکتر مسعود پزشکیان در پیامی ضمن تبریک درخشش مقتدرانه و کسب مدال طلای ارزشمند آتوسا گلشادنژاد در رقابتهای جهانی قاهره، ثبت نخستین طلای بانوان کاراته ایران در مسابقات جهانی بزرگسالان، افتخاری بزرگ و تاریخی برای مردم شریف ایران عنوان کرد و افزود: این موفقیت، نمادی روشن از توانمندی، تلاش و همت والای بانوان ایرانی است که همواره در عرصههای مختلف، شایستگیهای خود را برای ایستادن در بالای سکوهای جهانی ثابت کردهاند.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است :
دختر عزیزم سرکار خانم آتوسا گلشادنژاد
درخشش مقتدرانه شما و کسب مدال طلای ارزشمند در رقابتهای جهانی قاهره و نیز ثبت نخستین طلای بانوان کاراته ایران در مسابقات جهانی بزرگسالان، افتخاری بزرگ و تاریخی برای مردم شریف کشورمان است.
این موفقیت، نمادی روشن از توانمندی، تلاش و همت والای بانوان ایرانی است که همواره در عرصههای مختلف، شایستگیهای خود را برای ایستادن در بالای سکوهای جهانی ثابت کردهاند.
اینجانب ضمن قدردانی از زحمات مربیان، کادر فنی و خانواده محترمتان، این قهرمانی غرورآفرین را به ملت بزرگ ایران تبریک میگویم و برای شما و همه ورزشکاران پرتلاش کشورمان، آرزوی تندرستی، سربلندی و درخشش روزافزون در میادین ورزشی را دارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران»
