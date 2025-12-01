به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در آئین افتتاح طرح تقاطع غیرهمسطح تکیه و چمن سنندج، با قدردانی از مجموعه عوامل اجرایی دو پروژه اخیر ـ تقاطعهای غیرهمسطح تکیه و چمن و همچنین اتصال میدان بهاران به کمربندی آبیدر ، گفت: این طرحها برای سنندج ضروری بود، اما کافی نیست؛ اجرای تقاطعهای همسطح در مسیرهایی که مانع اجتماعی ندارند، بهطور جدی در دستور کار قرار دارد.
وی امتداد بلوار کردستان را نیز از دیگر پروژههای مهم در برنامه مدیریت استان عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد با توجه به بازدیدها و پیگیریهای انجامشده، عملیات اجرایی آن بهزودی آغاز شود.
پروژه تقاطع غیرهمسطح تکیه و چمن شامل احداث زیرگذری به طول ۳۵۰ متر، رمپهای ۱۲۰ متری در دو سوی مسیر، بخش مسقف ۹۰ متری و ایجاد میدانی بیضوی به مساحت ۱۵۰۰ مترمربع است؛ حدود ۵۰ درصد از عملیات عمرانی این طرح با استفاده از سازههای پیشساخته نظیر دالها و دیوارهای آماده انجام شده است.
با توجه به حجم بالای ترافیک در این محدوده، بهرهبرداری از این پروژه بهعنوان یکی از طرحهای شاخص عمرانی سنندج، نقشی مؤثر در بهبود دسترسی شهروندان، روانسازی تردد و ارتقای کیفیت زندگی شهری خواهد داشت.
