پزشکیان در دیداربا فیدان: کشورهای اسلامی شرایط را برای همدیگر تسهیل کنند

به گزارش کرد پرس، مسعود پزشکیان شامگاه یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴، در دیدار هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه، با اشاره به پیشینه تاریخی، فرهنگی و برادرانه روابط دو کشور، این مناسبات را ریشهدار، اصیل و برخوردار از ظرفیتهای گسترده توسعه توصیف کرد و افزود: چنانچه کشورهای اسلامی در چارچوب یک اراده واحد و مبتنی بر اتحاد، همگرایی و تبادل تجربیات حرکت کنند، هیچ قدرتی قادر نخواهد بود برای ملتهای مسلمان مشکلآفرینی کند.
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت تقویت روابط و همگرایی راهبردی میان کشورهای اسلامی، بخشی از بحرانهای جاری در منطقه را محصول توطئهها و دامنزدن به اختلافات توسط برخی بازیگران مداخلهگر دانست و تصریح کرد: هدف این جریانها، تحمیل نیات و سیاستهای نادرست خود بر منطقه و ایجاد مانع در مسیر توسعه و پیشرفت کشورهای اسلامی است.
پزشکیان همچنین با اشاره به تجربه اروپا یادآور شد، کشورهای اروپایی با وجود تاریخ طولانی جنگها و منازعات، امروزه توانستهاند مرزها را کمرنگ کرده، ساختارهای مشترک مالی و سیاسی ایجاد و شریانهای تجاری و مواصلاتی خود را یکپارچه کنند و خاطرنشان کرد: جهان اسلام که از اشتراکات فرهنگی و تمدنی بسیار عمیقتری برخوردار است قطعا خواهد توانست با کنار گذاشتن اختلافات، مسیر همکاریهای منسجم و توسعه جمعی را از طریق اتصال جریانهای تجارت، دانش و فرهنگ در پیش بگیرد.
رئیس جمهور با تأکید بر حساسیت شرایط کنونی جهان اسلام افزود: در زمانی که دشمنان مشترک ملتهای مسلمان در پی افزایش فشارها هستند، انتظار میرود که کشورهای اسلامی شرایط را برای یکدیگر تسهیل و از پیچیدهتر کردن مسائل پرهیز کنند. ما با یکدیگر برادریم و لازم است روابطمان را توسعه دهیم و باور داریم از مرزهایی که تجارت، علم و فرهنگ عبور کند، هرگز تروریسم و اسلحه عبور نخواهد کرد.
در این دیدار وزیر امور خارجه ترکیه نیز ضمن ابلاغ سلامهای گرم رئیس جمهور کشورش به دکتر پزشکیان، پیام ویژه وی درباره ضرورت گسترش همکاریهای تجاری، اقتصادی و منطقهای میان دو کشور را منتقل کرد.
هاکان فیدان با تمجید از حسننیت، نگاه خالصانه و دغدغهمند رئیسجمهور ایران نسبت به جهان اسلام تأکید کرد: ما کاملاً با این دیدگاهها همراستا و همسو هستیم و معتقدیم اختلافات داخلی منجر به اتلاف زمان ارزشمند در جهان اسلام شده و امروز روح زمان به نقطهای رسیده است که همکاریهای مشترک و جمعی به یک ضرورت اجتنابناپذیر تبدیل شده است.
وزیر خارجه ترکیه با تاکید بر اینکه اکنون زمان آن است که کشورهای اسلامی با اقدامی مشترک، برابر و هماهنگ، همکاریهای خود را ارتقا بخشند، گفت: کشورهای اسلامی از جمله ایران و ترکیه با همکاری دیگر کشورهای مسلمان میتوانند سنگ بزرگ اختلافات را از مسیر امت اسلامی کنار بزنند.
هاکان فیدان با اشاره به تحولات جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: اذعان داریم که ایران پس از پیروزی انقلاب، با شتاب و پویایی چشمگیری همچون تیری که از کمان رها شده در حال حرکت است.
نظر شما