برداشت ١١٠ هزار تن سیب از باغات مهاباد

به گزارش کردپرس، هدایت عبدولی افزود: در شهرستان مهاباد حدود ٨هزار هکتار باغ سیب وجود دارد که از این میزان ٧ هزار و ۴۷۰ هکتار بارور است و امسال به طور میانگین از هر هکتار حدود ۱۶ تن سیب برداشت شد.
عبدولی تصریح کرد: سیب تولیدی در ارقام مختلف بهویژه «رد» و «گلدن» و برخی ارقام خارجی است که به دلیل کیفیت بالا، ماندگاری طولانی و قابلیت حمل و نقل مناسب، به بازارهای داخلی و خارجی عرضه میشود.
مسئول واحد باغبانیجهاد کشاورزی مهاباد با اشاره به فعالیت ۳۱ واحد سردخانهای در شهرستان گفت: ظرفیت ذخیرهسازی این واحدها بیش از ۱۵۵ هزار تن انواع میوه است و سیب تولیدی متناسب با نیاز بازار تا پایان سال به تدریج از سردخانهها عرضه خواهد شد.
او افزود: حدود ۲۰ درصد محصولات باغی شهرستان بهصورت تازهخوری مصرف میشود و ۸۰ درصد باقیمانده به سایر شهرستانها و استانهای همجوار ارسال میشود که این امر اهمیت مهاباد در تأمین نیاز بازار میوه استان و کشور را نشان می دهد.
