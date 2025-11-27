ساختمان نیمه تمام هلال احمر در ارومیه ١٨ ساله شد

به گزارش کردپرس، روند ساخت و تکمیل ساختمان جدید مرکز جمعیت هلال‌احمر استان در ارومیه صبح امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار آذربایجان‌غربی در این بازدید با اشاره به متوقف بودن روند اجرایی ساختمان نیمه‌تمام جمعیت هلال‌احمر استان به مدت ۱۸ سال، از اهتمام مدیریت استان برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام خبر داده و گفت: پروژه‌هایی مشابه پروژه ساختمان نیمه‌تمام جمعیت هلال‌احمر، در استان به تعداد بسیار وجود داشته و پیگیر اتمام این پروژه‌های نیمه‌تمام هستیم.

رحمانی با بیان اینکه ساختمان نیمه‌تمام خدماتی و درمانی جمعیت هلال‌احمر استان تا سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد، افزود: تجهیز بیش از پیش تجهیزات جمعیت هلال‌احمر استان در کنار سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان یکی از مهمترین اولویت‌های اجرایی آذربایجان‌غربی است.

ساختمان جدید خدماتی و درمانی جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی با زیربنایی به مساحت ۱۱ هزار مترمربع در ۱۳ طبقه در حال ساخت بوده و با ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی، ۲۵۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.

رضا رحمانی همچنین از روند توزیع خودروهای اداری به تعداد ۱۲ خودرو به شعب هلال‌احمر سراسر استان و عملیاتی شدن طرح استقرار آمبولانس‌های این نهاد امدادی در پایگاه‌های امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان بازدید کرد.

بازدید از درمانگاه و مرکز فیزیوتراپی جمعیت هلال‌احمر مرکز استان، از دیگر برنامه‌های استاندار آذربایجان‌غربی در بازدید از بخش‌های مختلف جمعیت هلال‌احمر استان بود.

گفتنی است؛ ساختمان درمانگاه هلال احمر مهاباد نیز سال هاست نیمه کاره باقی مانده است. درمانگاهی که قرار بود با بازگشت بخشی از درآمدهای حاصله هلال احمر ساخته شود همچنان معلق مانده است.