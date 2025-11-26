به گزارش کردپرس، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه که برای شرکت در اجلاس سالانه دولتهای عضو کنوانسیون سلاحهای شیمیایی و دیدار با وزیر امور خارجه هلند به لاهه سفر کرده است، در دیدار با فرناندو آریاس رئیس سازمان منع سلاحهای شیمیایی دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اینکه ایران بزرگترین قربانی سلاحهای شیمیایی از بعد از جنگ دوم جهانی تاکنون به شمار میآید، بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری حقوق قربانیان این سلاحها تاکید و مسئولیت جامعه جهانی بهویژه کشورهایی که نقش مستقیم یا غیرمستقیم در تجهیز رژیم صدام به سلاحهای شیمیایی داشتهاند، در این زمینه را خاطرنشان کرد.
عراقچی تحریمهای غیرقانونی و ظالمانه علیه ایران و ممانعت از دسترسی جانبازان شیمیایی به اقلام دارویی و درمانی را ظلمی مضاعف به قربانیان سلاحهای شیمیایی و خانوادههای آنها دانست و تصریح کرد که این تحریمها جنایت علیه بشریت محسوب میشوند و طرفهای تحریمکننده و اجراکنندگان تحریمها باید بهخاطر ارتکاب این جنایت بازخواست شوند.
وزیر امور خارجه با اشاره به حضور نماینده مردم سردشت در مجلس شورای اسلامی در هیات نمایندگی جمهوری اسلامی ایران، حمله شیمیایی رژیم صدام در تیرماه ۱۳۶۶ به مردم بیگناه سردشت را فاجعهای فراموشناشدنی برای جهان دانست و بر تعهد ایران برای ادامه تلاش جهت جلوگیری از تکرار چنان فاجعهای در هر نقطهای از جهان تاکید کرد.
وزیر امور خارجه همچنین رئیس سازمان منع سلاحهای شیمیایی را در جریان جنایت رژیم صهیونیستی در حمله تجاوزکارانه به ایران و حمله به تاسیسات صنعتی تحت نظارت سازمان منع سلاحهای شیمیایی قرار داد و خواستار توجه مقتضی به این موضوع از سوی این سازمان شد.
وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی بهعنوان طرفی که مرتکب شدیدترین جنایات بینالمللی شده و صلح و امنیت بینالمللی را در معرض خطر جدی قرار داده، خارج از کنوانسیون سلاحهای شیمیایی قرار دارد، بر مسئولیت جامعه جهانی برای پاسخگو کردن این رژیم تاکید کرد.
رئیس سازمان منع سلاحهای شیمیایی با تاکید بر رسالت این سازمان برای جلوگیری از تکرار فجایع گذشته ناشی از استفاده از سلاحهای شیمیایی، آمادگی دبیرخانه این سازمان را برای ادامه همکاری با ایران در چارچوب صلاحیتهای این سازمان اعلام کرد.
نظر شما