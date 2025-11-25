کشف یک زمین خواری بزرگ در کرمانشاه

به گزارش کردپرس، سردار "مهدی حاجیان" در تشریح جزییات این خبر، بیان داشت: در پی کسب اخباری مبنی بر یک فقره زمین خواری در سطح وسیع، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این راستا کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان، پس از هماهنگیهای قضائی و بررسی های لازم، موفق به کشف یک فقره زمین خواری در حومه شهر کرمانشاه به متراژ 85 هزار مترمربع به ارزش 3 هزار و 400 میلیارد ریال، شدند.

سردار حاجیان در پایان تصریح کرد: در این زمینه 2 نفر دستگیر و به همراه پرونده متشکله جهت صدور حکم لازم، روانه مراجع قضائی گردیدند.