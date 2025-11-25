۴ آذر ۱۴۰۴ - ۲۲:۴۰

کشف یک زمین خواری بزرگ در کرمانشاه

سرویس کرمانشاه _ فرمانده انتظامی استان از کشف 85 هزار متر مربع زمین خواری توسط کاراگاهان پلیس امنیت اقتصادی، خبر داد.

به گزارش کردپرس، سردار "مهدی حاجیان" در تشریح جزییات این خبر، بیان داشت: در پی کسب اخباری مبنی بر یک فقره زمین خواری در سطح وسیع، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این راستا کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان، پس از هماهنگیهای قضائی و بررسی های لازم، موفق به کشف یک فقره زمین خواری در حومه شهر کرمانشاه به متراژ 85 هزار مترمربع به ارزش 3 هزار و 400 میلیارد ریال، شدند.

سردار حاجیان در پایان تصریح کرد: در این زمینه 2 نفر دستگیر و به همراه پرونده متشکله جهت صدور حکم لازم، روانه مراجع قضائی گردیدند.

