خبرنگاران در کرمانشاه صاحب خیابان می شوند

به گزارش کردپرس، بهرام سلیمانی در جلسه شورای اطلاعرسانی استان اظهار کرد: اگر بتوانیم از تمامی ظرفیتها برای حمایت از رسانههای رسمی استفاده کنیم بسیار مطلوب است و این رویکرد نیازمند ارائه راهکارهای دقیق و قانونی است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه با اشاره به دستور کار جلسه گفت: براساس بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، دستگاههای اجرایی مکلف هستند یک درصد از اعتبارات هزینهای خود را برای «تولید برنامههای فرهنگی، آگاهیبخش و اطلاعرسان» در همکاری با رسانه ملی مصرف کنند.
سلیمانی با بیان اینکه این برنامههای تولیدی باید در راستای رویکرد مدیریت استان باشد، افزود: کارگروهی بر روند این تولیدات نظارت خواهد داشت تا برنامههایی هدفمند در راستای اولویتهای کاری استان تهیه و تولید شود که به رشد و توسعه کرمانشاه کمک کند.
معاون استاندار کرمانشاه با اشاره به ضرورت فعالسازی کارگروههای تخصصی در شورای اطلاعرسانی استان گفت: با فعالسازی این کارگروهها موضوعات شورا در ابتدا در این کارگروههای تخصصی بررسی و جمعبندی شده و سپس در جلسات شورا مطرح میشود و اعضای شورا میتوانند پیشنهادهای خود برای کارگروههای تخصصی به دبیرخانه ارائه دهند.
سلیمانی با اشاره به گلایههای اصحاب رسانه درباره تعامل مدیران روابط عمومیها با اصحاب رسانه افزود: مدیران روابط عمومیها باید رسانههای رسمی، خبرگزاریها، روزنامهها و صداوسیما را در اولویت همکاری قرار دارند و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز فهرست کامل رسانههای رسمی استان را جهت شفافسازی در اختیار شورای اداری قرار دهد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه شورای هماهنگی روابط عمومی استان میتواند به تعامل بهتر اهالی رسانهها و دستگاهها کمک کند گفت: شورای هماهنگی روابط عمومی استان باید حداقل هر دو هفته یکبار تشکیل جلسه دهد و موضوعات مهم حوزه اطلاعرسانی، مدیریت افکار عمومی و هماهنگی میان دستگاهها را بهصورت منظم بررسی کند.
