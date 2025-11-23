٥٦ هکتار از بستر رودخانه ها و مسیل ها در ارومیه آزادسازی شد

به گزارش کردپرس، بابک نیک نیا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی سال‌های اخیر، با همکاری مراجع قضایی و استفاده از تجهیزات تخصصی، حدود ۵۶.۵ هکتار از بستر رودخانه شهرچای تا دریاچه ارومیه آزادسازی شده و بیش از ۵۸۰ اخطار کتبی صادر شده است.

او تاکید کرد: برای حفظ جریان طبیعی رودخانه‌ها و جلوگیری از تصرفات غیرمجاز مسیل‌ها و برکه‌های طبیعی شهرستان ارومیه، شرکت طی سال‌های اخیر با هماهنگی دادستانی و استفاده از ماشین‌آلات خود و پیمانکاران، اقدام به آزادسازی بستر رودخانه‌ها کرده است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی افزود: علاوه بر این، بر اساس گزارش اهالی و دهیاران روستاها، پس از طی مراحل اداری شامل شناسایی محدوده‌های تصرف، صدور اخطاریه و همکاری با مراجع قضایی، اقدامات لازم برای آزادسازی تصرفات انجام شده است.

نیک نیا ادامه داد: آزادسازی رودخانه‌ها و مسیل‌ها نه تنها برای حفظ حریم قانونی و حقوق مردم ضروری است، بلکه نقش کلیدی در کنترل سیلاب‌ها، حفاظت از منابع آب زیرزمینی و کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه دارد.

او در پایان گفت: شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی همواره در پی اجرای اقدامات پیشگیرانه و نظارتی برای مقابله با تصرفات غیرمجاز است و در کنار همکاری با مراجع قضایی، تلاش می‌کند تا آگاهی عمومی در خصوص اهمیت حفاظت از منابع آب ارتقاء یابد.

