رشد ۱۵ درصدی جوجه ریزی در واحدهای مرغداری کردستان

به گزارش کرد پرس، سیدمادح حسامی با اعلام این خبر، گفت: از ابتدای سال تا ۲۸ آبان، ۳۹ میلیون قطعه جوجه ریزی در واحدهای مرغداری استان انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد افزایش دارد.

وی با اشاره به حجم تولید گوشت مرغ در استان، افزود: در این مدت ۸۰ هزار و ۸۶۴ تن گوشت مرغ تولید شده و پیش بینی می شود این میزان تا پایان سال به ۱۱۵ هزار تن برسد.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی کردستان درباره مصرف و صادرات درون استانی، اظهار کرد: سرانه مصرف گوشت مرغ در استان ۳۵ کیلوگرم است؛ ۶۵ درصد تولید گوشت مرغ، نیاز مردم منطقه را تأمین می کند و ۳۵ درصد مازاد تولید به سایر استان ها ارسال می شود.

حسامی با اشاره به زیرساخت های تولید، ادامه داد: در استان ۷۴۴ واحد مرغداری با ظرفیت ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه در هر دوره وجود دارد که از این تعداد، ۷۲۲ واحد با ظرفیت ۱۴.۵ میلیون قطعه فعال هستند.

وی درباره واحدهای غیرفعال نیز، بیان کرد: ۵۲ واحد مرغداری در استان راکد است که عمده دلیل آن مشکلات شراکتی و حقوقی است؛ تاکنون بیش از ۱۰ واحد از این مرغداری های راکد به چرخه تولید بازگشته اند.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی کردستان یادآور شد: بیش از ۱۵ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در صنعت مرغداری استان مشغول به کار هستند.