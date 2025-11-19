به گزارش کردپرس، پیمان آرامون در بازدید از طرح‌ ۳۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن در شهرستان مهاباد با اشاره به لزوم مشارکت متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان مهاباد برای واریز سهم آورده اشخاص در راستای تکمیل پروژه، اظهار داشت: با تاکید مقام عالی استان و پیگیری‌های راه و شهرسازی روند اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن با جدیت دنبال شده و بدون وقفه در حال انجام است.

او ادامه داد: متقاضیان طرح همکاری لازم را در خصوص تامین آورده اشخاص داشته باشند تا روند اجرای طرح بدون وقفه اجرایی گردد و باید در همین راستا متقاضیانی که همکاری لازم را ندارند شناسایی شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: اجرای پروژه‌ ۳۰۰ واحدی طرح نهضت ملی مسکن گروهی مهاباد بالای ۸۰ درصد پیشرفت اجرایی دارد.

آرامون بیان کرد: طرح ۳۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن در زمین ۹ هکتاری و به‌صورت ۴ طبقه و هر واحد مسکونی ۱۰۰ مترمربع اجرا می‌شود.

او اضافه کرد: ساخت واحدهای مسکونی در اراضی تخصیص یافته در حال اجراست و با توجه به تمهیدات انجام شده مشکلی از بابت تامین زمین وجود ندارد.



