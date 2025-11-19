کشف مزرعه بزرگ استخراج رمز ارز در مهران

به گزارش خبرگزاری کردپرس، حامد سهرابیان اعلام داشت: این مزرعه غیر مجاز طی عملیات اطلاعاتی و عملیاتی مشترک سربازان گمنام امام زمان در اداره اطلاعات و نیروی انتظامی کشف شده است.

وی افزود: طی این اقدام تعداد ۲ متهم دستگیر و حدود ۱۲۸ دستگاه ماینر و پاور ماینر ضبط شده است. دادستان مهران اعلام کرد این مزرعه غیرمجاز نقش مؤثری در ایجاد ناترازی انرژی در منطقه داشته و موجب افت و نوسانات برق در منطقه شده بود.

دادستان مهران ضمن تقدیر از اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) تأکید کرد: دستگاه قضایی با هیچ شخص یا جریانی که امنیت و آرامش عمومی را مختل کند مماشات نخواهد کرد.

پیش از این و در تابستان سال جاری نیز دستگاه قضایی مهران از کشف ۱۸ دستگاه ماینر غیرمجاز و دستگیری ۱ نفر در این حوزه خبر داده بود.