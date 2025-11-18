به گزارش کردپرس، حکمت جعفری، با اعلام این خبر گفت: امسال بر اساس براوردهای انجام شده حدود ۲۵۰ کیلوگرم زعفران در استان تولید میشود و ۹۳ بهرهبردار بهطور مستقیم در این حوزه فعالیت دارند.
او با اشاره به نقش زعفران در تقویت اشتغال غیرمستقیم افزود: هر هکتار زعفران حدود ۱۵۰ نفرروز اشتغال غیرمستقیم ایجاد میکند و مجموع اراضی زیرکشت فعلی سالانه نزدیک به ۱۰ هزار نفرروز اشتغال به همراه دارد.
جعفری خردهمالکی و هزینههای بالای تولید را از چالشهای اصلی زعفرانکاران اعلام کرد و گفت: در راستای افزایش بهرهوری، حمایت از شرکتهای دانشبنیان، ارائه مشاورههای تخصصی و تخصیص تسهیلات بانکی در اولویت برنامههای سازمان قرار دارد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی افزود: زعفران به دلیل مصرف بسیار پایین آب یکی از محصولات امیدبخش توسعه کشاورزی در استان به شمار میرود و کشت آن در مناطق معرفیشده از سوی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، سودآوری تولیدکنندگان را افزایش داده است.
او بیان کرد: با توجه به اینکه مصرف آب در کشت زعفران اندک است، این گیاه یکی از گونههای امیدبخش برای کشت در استان و موثر در حفظ و احیای دریاچه ارومیه به شمار میرود.در سالهای اخیر گسترش کشت زعفران در مناطق مختلف استان، این محصول ارزشمند را به یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی و کشاورزی شمالغرب کشور تبدیل کرده است.
