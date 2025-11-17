به گزارش کردپرس، پیمان آرامون در جلسه ستاد بازآفرینی شهری آذربایجان‌غربی، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰ هزار ۶۲۲ پروانه فعالیت نوسازی، در سطح شهرستان‌های آذربایجان‌غربی صادر شده که ۲۰ هزار و ۸۸ واحد در قالب این تعداد پروانه صادره، نوسازی شده و در مراحل مختلف احداث هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: ارتقای ایمنی ساختمان‌ها، بهبود کیفیت ساخت‌وساز، افزایش زیبایی شهری و کاهش آسیب‌پذیری مناطق فرسوده از اهمیت اجرای طرح نوسازی بافت‌های فرسوده در سطح استان است.

آرامون با اشاره به تهیه برنامه اقدام مشترک بازآفرینی شهری در استان، گفت: ۶۴۳ طرح برای اجرای این برنامه در سطح استان در ۸ شهر ارومیه، بوکان، پیرانشهر، خوی، سردشت، سلماس، مهاباد و میاندوآب تهیه شده است.

او بیان کرد: ارزش ریالی این تعداد طرح ۶۲ هزار و ۵۳۳ میلیارد ریال بوده که شامل طرح‌های روبنایی، زیربنایی و توانمندسازی در محلات هدف بازآفرینی شهری آذربایجان‌غربی است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی افزود: طرح‌ برنامه اقدام مشترک موجب ارتقای سطح زندگی ساکنین، افزایش سرانه‌های اجتماعی و شهروندی، ایجاد حس تعلق و افزایش مشارکت مردمی در محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری آذربایجان‌غربی می‌شود.

آرامون تاکید کرد: با هدف تامین زیرساخت‌ها و کاهش مشکلات محیطی در محلات و محدوده‌های ناکارآمد شهری ۵ محله فاقد شبکه فاضلاب در شهرهای ارومیه، خوی، سلماس و قره‌ضیاالدین شناسایی شده و اقدامات لازم برای تامین خدمات زیربنایی لازم این محلات در دست اقدام است.