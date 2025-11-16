کردپرس- فیلم کوتاه داستانی رودخانه‌ها برنمی‌گردند به کارگردانی و تهیه کنندگی امید شکریازی مستندساز و خبرنگار ارومیه‌ایی در چهارمین موفقیت بین المللی خود موفق به راهیابی به بخش نهایی داوری جشنواره بین‌المللی “Dhaka “ بنگلادش 2026 معتبرترین جشنواره فیلم کوتاه آسیا شد.



اکران بین‌المللی رودخانه‌ها برنمی‌گردندکه از جشنواره Climate در انگلستان شد در جشنواره بین المللی Cologne در شهر کلن آلمان ادامه پیدا کرد و سپس در سومین تجربه بین المللی خود به جشنواره بین المللی Rojava سوریه راه یافت و حالا در چهارمین تجربه بین المللی خود به جشنواره Dhaka 2026 بنگلادش راه یافته است



«DHAKA International Film Festival» یکی از معتبرترین رویدادهای سینمایی در بنکلادش است و تاحد زیادی به شکل کیری فرهنک سینمای ملی در این کشور کمک کرده است. موضوع کلی جشنواره "فیلم بهتر، مخاطب

هتر و جامعه بهتر" است. این جشنواره به طور منظم توسط

در بخش های «سینمای آسیا»، «مرور DIFF. برکزار می شود «Film Society آثار»، «بخش پانورامای بنکلادش»، «سینمای جهان»، «فیلم های کودک»، .«فیلمسازان زن» و «فیلم های کوتاه و مستقل» رقابت خواهد داشت.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است که: «خانواده های روستایی که امرار معاش خود را از طریق ماهیکیری انجام میدهند وبا ورود پساب های کارخانه

به رودخانه، رودخانه الوده شده و ماهی ها می میرمد و ...».

فیلم کوتاه داستانی "رودخانه‌ها برنمی‌گردند" به پخش‌کنندگی درگاه فیلم ایران به مدیریت علیمحمد اقبالدار توانسته است تجارب ارزشمند بین المللی را کسب کند

امید شکریازی که فیلمنامه رودخانه برنمی‌گردند را نوشته، تهیه‌کنندگی و کارگردانی فیلم را نیز خودش انجام داده است، می‌گوید: پس از سالها تجربه در رسانه ملی و تولید صدها فیلم مستند و گزارش خبری، تصمیم گرفته تا با ساخت این فیلم کوتاه وارد عرصه سینمایی داستانی شود.

امید شکریازی هدف از ساخت این فیلم را نشان دادن مشکلات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از بی‌توجهی به محیط زیست عنوان می‌کند.

در این فیلم تلاش شده است زندگی مردم یک روستا و مهمتر از همه، خانواده ای که امرار معاششان از آب وماهیگیری است نشان داده شود که چگونه عدم توجه به محیط زیست فارغ از ایجاد مشکلات بهداشتی، میتواند تاثیر بسزایی در ایجاد آسیب های اجتماعی از جمله مهاجرت ،حاشیه نشینی ،بیکاری و… داشته باشد.

فیلم رودخانه‌ها برنمی‌گردند در روستای دیگه از توابع سردشت در کنار رودخانه زاب تولید شده است.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از: فیلمنامه نویس، کارگردان و تهیه‌کننده: امید شکریازی، فیلمبردار: آرمین مرادی، صدابردار: بهرام پرهوده، صداگذار: علی مظفری، تدوینگر: هیوا امین نژاد، طراح گریم: گلاله رحمتی، عکاس و مدیر رسانه‌ایی: مهرداد تبریزی، دستیار کارگردان: هیرش محمدنژاد و مانی شکریازی، منشی صحنه: سروناز صمدی، طراح لباس: سحر قادری، دستیار تصویربردار: فردین احمدی، مدیر تولید: یاسین کریمی، گروه تدارکات: خالد امینی و جعفر مولودی، طراح پوستر: مریم مهدی زاده، بازیگران: فرزاد حسن میرزایی، روژان اسماعیلی، رونیا قادرپور، محمد یوسف پور، رحیم صداقت، هیمن نیک بین، هیژه محمدزاده و عمر حسن نژاد.

جشنواره بین المللی Dhaka 2026 از تاریخ 10 تا 18 زانویه 2026 در داکا پایتخت بنگلادش برگزار می شود/.