ظرفیت های معدنی کردستان برای جذب گردشگر فعال می شود

به گزارش کرد پرس، پویا طالب نیا در نشستی با رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان کردستان، بر استفاده حداکثری از ظرفیت های معدنی استان برای توسعه گردشگری منطقه تاکید کرد.

وی افزود: راه اندازی ژئوپارک در نقاط مختلف استان و تاسیس آژانس تخصصی گردشگری معدن از جمله برنامه هایی است که برای جذب گردشگر علمی و تخصصی، آموزش و معرفی ذخایر معدنی و زمین شناسی استان در نظر گرفته شده است.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان با بیان اینکه شهرستان قروه با برخورداری از معادن متنوع و ارزشمند، زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری معدنی دارد، اظهار کرد: در همین راستا، ایجاد موزه سنگ در حمام تاریخی قصلان قروه در دستور کار قرار گرفته است تا علاوه بر معرفی آثار تاریخی، ظرفیت های زمین شناسی و معدنی استان نیز به بازدیدکنندگان معرفی شود.

طالب نیا ادامه داد: توسعه گردشگری معدن علاوه بر ایجاد فرصت های اشتغال و رونق اقتصادی در مناطق معدنی، زمینه آشنایی گردشگران داخلی و خارجی با ظرفیت های طبیعی و علمی کردستان را فراهم می کند.

در پایان این نشست بر تدوین برنامه های آموزشی، مطالعاتی و ترویجی در حوزه گردشگری معدن و همچنین همکاری مشترک با بخش خصوصی برای تحقق اهداف تاکید شد.