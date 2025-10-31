باند ۷ نفره کلاهبرداری در دهگلان متلاشی شد

به گزارش کرد پرس، سرهنگ سلمان خدادوستی در تشریح جزئیات این خبر، گفت: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان دهگلانی مبنی بر کلاهبرداری به صورت تلفنی از آنان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی دهگلان قرار گرفت.

وی افزود: کلاهبرداران با فریب مالباختگان که از قبل با روش های گوناگون مشخصات آنان را به دست آورده بودند با آنان تماس و خود را شهروند عراقی معرفی می کنند و پس از جلب اعتماد آنان، مقداری پول از آنها به صورت انتقال به کارت دریافت می کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی انتظامی استان کردستان اظهار کرد: ماموران پلیس آگاهی با اشراف اطلاعاتی این باند ۷ نفره شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع قضائی در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر می کنند.

سرهنگ خدادوستی با اشاره به اینکه در این پرونده تاکنون ۴۷ نفر شاکی شناسایی و مقدار ۲۰ میلیارد ریال از آنان کلاهبرداری شده است، ادامه داد: متهمان به همراه پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفتند.