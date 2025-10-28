به گزارش کرد پرس، در سومین روز این رویداد بین‌المللی، ۲۶ گروه نمایشی از ایران در ۶ محل مختلف نظیر دریاچه زریوار، پارک ملت، پارک شانو، شهر سروآباد و روستاهای اطراف مریوان و همچنین مدارس مریوان برنامه‌های خود را اجرا کردند و شور و نشاطی کم‌نظیر در شهر مریوان پدید آوردند.

دریاچه زریوار امروز بعد از ظهر میزبان ۶ نمایش «من و تو ما می شویم»، «منومنت»، «پرواز»، «گودو در انتظار»، «آن سوی سکوت» و «انسان خطای آخر» بود.

نمایش های «آهوی وحشی»، «گلاویژ»، «بوخچه پیروز»، «ژیله مو» و «خوشحالیم» در پارک شانو شهر مریوان به نمایش درآمد که با استقبال خود تماشاگران هنردوست مریوانی مواجه شد.

همچنین «رستاخیز»، «بارش»، «ژن کلاسیکو»، «نمره ۴»، «ته این قصه» و «۵۵۳۶ ستاره» ۶ نمایشی بودند که در پارک ملت شهر مریوان به نمایش گذاشته شدند.

نمایش های «من یک دونات ژله ای هستم»، «داستان دو شهر»، «حنان»، «ژن کلاسیکو» و «گاو» نیز در میدان امام حسین (ع) شهر مریوان، «حنان» و «آهو چره» در روستاهای اطراف شهر مریوان برای علاقمندان به هنر تئاتر خیابانی به نمایش گذاشته شد.

همچنین نمایش های «من درختم»، «بیم بمب» و «نبرد تتسیتر و اپوش» در ۳ مدرسه شهر مریوان به اجرا در آمدند.