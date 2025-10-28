۶ آبان ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۷

تصادفات پی در پی در جاده های آذربایجان غربی/ اینبار واژگونی اتوبوس دانش آموزان

سرویس آذربایجان غربی- مسئول اورژانس و فوریت های پزشکی ۱۱۵ نقده از واژگونی یک دستگاه مینی بوس حامل دانش آموزان دختر در نزدیکی سه راه محمدیار این شهرستان خبر داد.

به گزارش کردپرس، امیر آقاعلی نژاد شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه مینی بوس حامل دانش آموزان دختر در جاده فرعی روستایی نزدیک شهر محمدیار به مرکز فوریت های پزشکی ۱۱۵ دریافت شد.

او اضافه کرد: برای کمک به حادثه دیدگان ۲ دستگاه آمبولانس فوریت های پزشکی ۱۱۵ و ۲ دستگاه آمبولانس جمعیت هلال احمر نقده و یک دستگاه آمبولانس فوریت های پزشکی ۱۱۵ مهاباد به محل اعزام شدند.

مسئول اورژانس و فوریت های پزشکی ۱۱۵ نقده گفت: در این حادثه ۱۲ نفر از دانش آموزان و یک نفر راننده مینی بوس آسیب دیدند که ضمن دریافت اقدامات پزشکی اولیه به بیمارستان امام خمینی (ره) نقده اعزام شدند.

او اظهار کرد: بیشتر آسیب دیدگی ها از ناحیه شکستگی عضو بود و مصدومان اقدامات پزشکی لازم را دریافت کردند و وضعیت عمومی آنان رو به بهبود است.

گفتنی است؛ علت این حادثه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی آذربایجان غربی در دست بررسی قرار دارد.

روز گذشته همچنین دو تصادف در محور مهاباد به ارومیه با ١٦ مصدوم و ٢ فوتی اتفاق افتاد.

