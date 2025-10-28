تصادفات پی در پی در جاده های آذربایجان غربی/ اینبار واژگونی اتوبوس دانش آموزان

به گزارش کردپرس، امیر آقاعلی نژاد شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه مینی بوس حامل دانش آموزان دختر در جاده فرعی روستایی نزدیک شهر محمدیار به مرکز فوریت های پزشکی ۱۱۵ دریافت شد.

او اضافه کرد: برای کمک به حادثه دیدگان ۲ دستگاه آمبولانس فوریت های پزشکی ۱۱۵ و ۲ دستگاه آمبولانس جمعیت هلال احمر نقده و یک دستگاه آمبولانس فوریت های پزشکی ۱۱۵ مهاباد به محل اعزام شدند.

مسئول اورژانس و فوریت های پزشکی ۱۱۵ نقده گفت: در این حادثه ۱۲ نفر از دانش آموزان و یک نفر راننده مینی بوس آسیب دیدند که ضمن دریافت اقدامات پزشکی اولیه به بیمارستان امام خمینی (ره) نقده اعزام شدند.

او اظهار کرد: بیشتر آسیب دیدگی ها از ناحیه شکستگی عضو بود و مصدومان اقدامات پزشکی لازم را دریافت کردند و وضعیت عمومی آنان رو به بهبود است.

گفتنی است؛ علت این حادثه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی آذربایجان غربی در دست بررسی قرار دارد.

روز گذشته همچنین دو تصادف در محور مهاباد به ارومیه با ١٦ مصدوم و ٢ فوتی اتفاق افتاد.