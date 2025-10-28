محور مهاباد به ارومیه دوباره حادثه ساز شد/ مرگ ٢ نفر در تصادف جادەای

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی؛ مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان غربی با اشاره به واژگونی پژو ۴۰۵ در محور مهاباد - ارومیه گفت: ساعت ۲۰:۳۶ روز دوشنبه ۵ آبان گزارشی مبنی بر انحراف از جاده یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵در محور ارومیه به مهاباد اعلام شد .

او افزود: بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات حیدرآباد هلال احمر شهرستان نقده به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی ادامه داد: این حادثه۳مصدوم و ۲ فوتی داشت که مصدومین حادثه بعد از رها سازی و انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال داده شدند و فوتی ها نیز تحویل مراجع ذیصلاح گردیدند.

مدیر عامل هلال احمر استان گفت: ظهر همان روز نیز اثر واژگونی مینی بوس در این محور ۱۱ نفر مصدوم شدند.



