افزایش ٣٥ درصدی تعرفه برق تکذیب شد

به گزارش کردپرس، در اطلاعیه شرکت توانیز آمده؛ در ساعات اخیر، برخی مطالب و برداشت‌های نادرست در فضای مجازی و رسانه‌ها درباره «افزایش ۳۵ درصدی تعرفه برق» منتشر شده که موجب نگرانی‌هایی در میان مردم شده است.

شرکت توانیر ضمن تکذیب هرگونه افزایش جدید در تعرفه‌های برق، اعلام می‌کند: هیچ تغییری در تعرفه‌های برق در ماه‌های اخیر اعمال نشده و نرخ فعلی، همان تعرفه‌مصوب ابتدای خردادماه سال ۱۴۰۴ است که بر اساس مصوبه هیئت وزیران محاسبه شده است. بنابراین، موضوع افزایش تعرفه در مهر یا آبان‌ماه صحت ندارد و هیچ مصوبه یا تغییری در این زمینه صادر نشده است.

توانیر تأکید می‌کند که اطلاع‌رسانی درخصوص هرگونه تغییر در تعرفه‌ها صرفاً از طریق پایگاه رسمی شرکت توانیر انجام می‌شود.

هدف اصلی صنعت برق کشور، استمرار خدمت‌رسانی پایدار و عادلانه به همه مشترکان و تقویت اعتماد عمومی از طریق شفافیت در اطلاع‌رسانی است.