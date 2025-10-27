پیام وزیر فرهنگ به هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان

به گزارش خبرنگار کردپرس، سید عباس صالحی روز یکشنبه پیامی را در آیین افتتاحیه هجدهمین دوره جشنوره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان ارائه داد.
در این پیام آمده است:
تئاتر خیابانی، به عنوان هنری زنده و مردمی، آیینهای تمامنما از واقعیتهای زندگی ماست و این هنر متعهد، با نگاهی عمیق و تأملبرانگیز، مخاطب را به اندیشیدن فرا میخواند و راهکارهایی نوین برای مسائل پیچیدۀ امروزی پیش رو مینهد.
از رهگذر این جریان پویا، تعامل و تبادل اندیشه و تجربههای نوین شکل میگیرد و گفتوگوی فرهنگی میان هنرمندان از اقوام و ملل مختلف، بستری برای رشد و شکوفایی ایدههای بدیع فراهم میسازد و دانش تئاتر را غنا میبخشد.
این جشنواره، نماد روشنی از همزیستی فرهنگها و هنرهای بومی در سایۀ وحدت ملی است. این پیوند هنری، در مقیاسی بزرگتر به توسعۀ گردشگری و کمک به رونق اقتصادی منجر میشود.
با جلب توجه علاقهمندان به فرهنگ و هنر، چرخهای اقتصاد منطقه به حرکت در میآید و فرصتهای شغلی جدیدی برای جامعۀ محلی ایجاد میگردد و این رویداد هنری، ظرفیتی بینظیر برای معرفی جلوههای فرهنگی استان کردستان و تقویت اقتصاد خلاق است.
امید می رود این جشنواره، با ایجاد فضایی سرشار از امید و نشاط، گامی بلند در راستای تقویت همدلی و مشارکت مردمی بردارد و همچون گذشته، پیامآور صلح، دوستی و پیشرفت برای تمامی ایرانیان باشد و برای همۀ هنرمندان و دستاندرکاران این رویداد بینالمللی آرزوی توفیق دارم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان هجدهمین دوره این جشنواره را به هنرمندان خلاق، دستاندرکاران پرتلاش و مردم فرهنگدوست استان کردستان بهویژه شهر مریوان صمیمانه تبریک گفت. /
