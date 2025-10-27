۵ آبان ۱۴۰۴ - ۰۸:۴۳

سرویس کردستان ـ هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان از بعد از ظهر امروز با اجرای مجموعه‌ای از نمایش‌های خیابانی در فضاهای باز و عمومی شهر آغاز شد.

به گزارش کرد پرس، در نخستین روز این رویداد بین‌المللی، ۱۸ گروه نمایشی از ایران در سه محور اصلی دریاچه زریوار، پارک ملت، پارک شانو، شهر سروآباد و روستاهای اطراف مریوان برنامه‌های خود را اجرا کردند و شور و نشاطی کم‌نظیر در شهر مریوان پدید آوردند.

دریاچه زریوار امروز بعد از ظهر میزبان ۵ نمایش «جهان با من است»، «ته این قصه»، «آن سوی سکوت»، «یک خودآگاه محسور» و «انسان خطای آخر» بود.

نمایش های «داستان یک سنگ»، «بیم بمب»، «فایو» و «۵۵۳۶ ستاره» در پارک شانو شهر مریوان به نمایش درآمد که با استقبال خود تماشاگران هنردوست مریوانی مواجه شد.

همچنین «گودو در انتظار»، «پرواز»، «من و تو ما می شویم»، «مرثیه هان» و «گاو» ۶ نمایشی بودند که در پارک ملت شهر مریوان به نمایش گذاشته شدند.

نمایش های «نوروز دریا» و «اسگپ پرایو» نیز در میدان امام حسین (ع) شهر مریوان، «ممنوعیت» و «شهر قصه ها» در شهر سروآباد برای علاقمندان به هنر تئاتر خیابانی به نمایش گذاشته شد.

