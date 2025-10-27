به گزارش کرد پرس، در نخستین روز این رویداد بین‌المللی، ۱۸ گروه نمایشی از ایران در سه محور اصلی دریاچه زریوار، پارک ملت، پارک شانو، شهر سروآباد و روستاهای اطراف مریوان برنامه‌های خود را اجرا کردند و شور و نشاطی کم‌نظیر در شهر مریوان پدید آوردند.

دریاچه زریوار امروز بعد از ظهر میزبان ۵ نمایش «جهان با من است»، «ته این قصه»، «آن سوی سکوت»، «یک خودآگاه محسور» و «انسان خطای آخر» بود.

نمایش های «داستان یک سنگ»، «بیم بمب»، «فایو» و «۵۵۳۶ ستاره» در پارک شانو شهر مریوان به نمایش درآمد که با استقبال خود تماشاگران هنردوست مریوانی مواجه شد.

همچنین «گودو در انتظار»، «پرواز»، «من و تو ما می شویم»، «مرثیه هان» و «گاو» ۶ نمایشی بودند که در پارک ملت شهر مریوان به نمایش گذاشته شدند.

نمایش های «نوروز دریا» و «اسگپ پرایو» نیز در میدان امام حسین (ع) شهر مریوان، «ممنوعیت» و «شهر قصه ها» در شهر سروآباد برای علاقمندان به هنر تئاتر خیابانی به نمایش گذاشته شد.