آثار راه یافته به سه بخش هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان معرفی شد

به گزارش کرد پرس، بر این اساس در بخش «نیشتمان»، نمایش «آهوی وحشی» به نویسندگی فرشته جاپلقی و کارگردانی فرشته جاپلقی و آرش رضایی از شهرستان ازنا از جمله آثار معرفی شده است.

همچنین در این بخش نمایش «وارگو» نوشته زهرا سادات احمدی و کارگردانی میثم کرمی از محلات، نمایش «فایو ۵» به نویسندگی و کارگردانی خلیل ایزدیار از سروآباد، نمایش «داستان یک سنگ» به نویسندگی و کارگردانی سعید ذبیحی از کرمانشاه به این جشنواره معرفی شده اند.

در بخش نیشتمان، نمایش «مسیر» به نویسندگی و کارگردانی کیانوش فتاحی از بوکان و نمایش «ژیله مو» به نویسندگی و کارگردانی کمال فتحی از سنندج معرفی شده اند.

در بخش «برگزیده جشنواره ها» نیز نمایش «من درختم» به نویسندگی و کارگردانی فرامرز غلامیان از شاهین شهر، نمایش «گاو» به نویسندگی و کارگردانی شهرام صادق حسنی از لاهیجان و نمایش «خوش حالِیم» به نویسندگی و کارگردانی روح الله سلیمانی از ورامین حۻور دارند.

در بخش «ویژه»هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان نیز ۲ اثر شامل نمایش «رایت فلایر» به کارگردانی مالک آبسالان از دهلران و نمایش «رستاخیز» به نویسندگی فاتح بادپروا و کارگردانی مختار محمدی از مریوان حضور دارند.

هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان با هدف گسترش تئاتر خیابانی، تبادل فرهنگی و تقویت جریان هنری مردمی از چهارم تا هشتم آبان در مریوان برگزار می شود.