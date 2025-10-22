۳۰ مهر ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۸

آثار راه یافته به سه بخش هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان معرفی شد

سرویس کردستان - طبق اعلام دبیرخانه هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان، اسامی آثار راه یافته به بخش های «نیشتمان»، «برگزیده» و «ویژه» معرفی شدند.

به گزارش کرد پرس، بر این اساس در بخش «نیشتمان»، نمایش «آهوی وحشی» به نویسندگی فرشته جاپلقی و کارگردانی فرشته جاپلقی و آرش رضایی از شهرستان ازنا از جمله آثار معرفی شده است.

همچنین در این بخش نمایش «وارگو» نوشته زهرا سادات احمدی و کارگردانی میثم کرمی از محلات، نمایش «فایو ۵» به نویسندگی و کارگردانی خلیل ایزدیار از سروآباد، نمایش «داستان یک سنگ» به نویسندگی و کارگردانی سعید ذبیحی از کرمانشاه به این جشنواره معرفی شده اند.

در بخش نیشتمان، نمایش «مسیر» به نویسندگی و کارگردانی کیانوش فتاحی از بوکان و نمایش «ژیله مو» به نویسندگی و کارگردانی کمال فتحی از سنندج معرفی شده اند.

در بخش «برگزیده جشنواره ها» نیز نمایش «من درختم» به نویسندگی و کارگردانی فرامرز غلامیان از شاهین شهر، نمایش «گاو» به نویسندگی و کارگردانی شهرام صادق حسنی از لاهیجان و نمایش «خوش حالِیم» به نویسندگی و کارگردانی روح الله سلیمانی از ورامین حۻور دارند.

در بخش «ویژه»هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان نیز ۲ اثر شامل نمایش «رایت فلایر» به کارگردانی مالک آبسالان از دهلران و نمایش «رستاخیز» به نویسندگی فاتح بادپروا و کارگردانی مختار محمدی از مریوان حضور دارند.

هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان با هدف گسترش تئاتر خیابانی، تبادل فرهنگی و تقویت جریان هنری مردمی از چهارم تا هشتم آبان در مریوان برگزار می شود.

