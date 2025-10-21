به گزارش کرد پرس به نقل غز پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان، بعد از ظهر امروز سهشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴ در دیدار با قاسم الأعرجی، مشاور امنیت ملی جمهوری عراق و هیات همراه، بر اهمیت توسعه روابط تهران – بغداد در تمامی عرصهها تأکید کرد.
رئیس جمهور در این دیدار با ابراز خرسندی از سطح عالی روابط میان دو کشور، گفت: روابط جمهوری اسلامی ایران و عراق در سطحی ممتاز قرار دارد و گسترش بیش از پیش این مناسبات نهتنها در چارچوب روابط دوجانبه، بلکه در تعامل با سایر کشورهای اسلامی میتواند زمینهساز توسعه همکاریهای امنیتی، اقتصادی، علمی و فرهنگی شود.
پزشکیان تصریح کرد: تبادل هیئتهای دیپلماتیک و رفتوآمدهای مستمر مسئولان دو کشور، موجب افزایش تفاهم، همگرایی و شکلگیری نگاه مشترک نسبت به مسائل دوجانبه، منطقهای و بینالمللی خواهد شد. رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت وحدت جهان اسلام افزود: هرگاه وحدت و انسجام میان کشورهای اسلامی برقرار باشد، توطئههای آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملتهای منطقه به نتیجه نخواهد رسید.
رئیس جمهور در ادامه از اتصال شبکه حملونقل ریلی ایران و عراق به عنوان یکی از مهمترین محورهای همکاری یاد کرد و گفت: تسریع در اجرای این پروژه از سوی دولت عراق، افزون بر تقویت مناسبات تجاری، اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور، زمینه اتصال گستردهتر کشورهای منطقه را فراهم خواهد ساخت و پیوندهای اقتصادی را تحکیم میبخشد.
پزشکیان افزود: فعالیت و تردد بازرگانان منطقه با تکمیل این شبکه ریلی و ایجاد مناطق آزاد مشترک، امنیتزا خواهد بود و موجب شکوفایی اقتصادی در سطح منطقه خواهد شد.
رئیس جمهور با تأکید بر نگاه وحدتگرای جمهوری اسلامی اظهار داشت: از منظر اعتقادی، همه مردم عراق و اقلیم کردستان را فارغ از دستهبندیهای قومی و مذهبی، برادران خود می شماریم و رمز عزت و سربلندی امت اسلامی را در تقویت پیوندهای برادرانه و پرهیز از اختلافات داخلیِ ساخته دشمنان می دانیم.
نظر شما