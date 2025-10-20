بازگشت ۳۷ واحد صنعتی ایلام به چرخه تولید

به گزارش خبرگزاری کردپرس، استاندار ایلام بیان کرد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با هدف تثبیت اشتغال موجود و ایجاد فرصتهای جدید فعالیت میکند و آمار اشتغال دستگاهها با دادههای سازمان تأمین اجتماعی به طور مستمر پایش میشود.
وی افزود دولت چهاردهم بر اساس شعار سال مبنی بر سرمایهگذاری برای تولید، با پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و استمهال بدهیها موفق شد واحدهای راکد را فعال کند.
کرمی با اشاره به مصوبات سفر اخیر رئیسجمهور به ایلام گفت: در این سفر ۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از واحدهای صنعتی استان تصویب شد که با جذب کامل، این منابع به واحدهایی اختصاص مییابد که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
استاندار در خصوص کارخانه قند ایلام یادآور شد: مشکلات این واحد در نشست ستاد تسهیل مطرح شده و تصمیمهایی برای رفع آنها گرفته شده است تا به توسعه فعالیت آن کمک شود.
نظر شما