معرفی ١٠٧ متخلف محیط زیستی به مراجع قضایی آذربایجان غربی

او با اشاره به رصد فضای مجازی توسط تیم کارشناسی یگان حفاظت بیان کرد: ۲ مورد تخلف محیط زیستی حیوان آزاری در فضای مجازی شناسایی شده که متخلفان به مرجع قضایی معرفی شده‌اند.

جباری ادامه داد: در همین مدت، عملیات اطفای حریق در ۱۴۹ هکتار از مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان با حضور مامورین یگان حفاظت محیط زیست، عوامل آتش نشانی و با همکاری و همراهی نیروهای انتظامی و جوامع محلی انجام شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی با اشاره به کشف و رهاسازی ۱۱۸ قطعه انواع پرنده مانند کبک و سهره طلایی در طبیعت گفت: این پرندگان از متخلفان زنده گیری کشف و ضبط شده‌اند که در این زمینه ۳۴ متخلف دستگیر شده و یک‌هزار و ۶۴ قطعه انواع ماهی نیز از ۲۱ صیاد غیرمجاز کشف و ضبط شده است.

جباری با بیان اینکه اقدامات مختلفی به غیر از گشت و کنترل و اقدامات سلبی، توسط ادارات حفاظت محیط زیست استان به منظور پیشگیری و جلوگیری از تخلفات محیط زیستی انجام شده است، اظهار کرد: تجهیز محیطبانان و پاسگاه‌های محیط‌بانی به تجهیزات اطفای حریق و ارتقا و بروزرسانی ناوگان موتوری، نصب تابلوهای هشداری در مناطق تحت مدیریت، برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای جوامع محلی و روستاییان و برگزاری کلاس های آموزشی یک ساعت با محیط بان در مدارس سراسر استان از جمله این اقدامات است.

او از مردم و دوستداران طبیعت و محیط زیست خواست در صورت مشاهده تخلفات محیط زیستی و شکار و صید موضوع را از طریق سامانه تلفنی سراسری و شبانه روزی ۱۵۴۰ اطلاع دهند.