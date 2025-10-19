اعتبارات استان برگشت نخورده است/افزایش پروازهای فرودگاه سنندج به سه پرواز در هفته

به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در جلسه شورای برنامه ریزی استان کردستان، گفت: مجموعه مدیریتی استان بدون توجه به حاشیه ها، با تمام توان در مسیر توسعه کردستان گام برمی دارد؛ اما تحقق نتایج ملموس این تلاش ها نیازمند زمان و تداوم برنامه ها است.

وی با تأکید بر اینکه ایجاد بندر خشک و دهکده لجستیک از طرح های راهبردی در مسیر توسعه استان است، افزود: به صورت مستمر با سرمایه گذاران در ارتباط هستیم و اجرای طرح هایی همچون دهکده سلامت و پروژه های متعدد در تمامی شهرهای استان را دنبال می کنیم تا رضایت نسبی مردم حاصل شود.

استاندار کردستان همچنین از افزایش پروازهای فرودگاه سنندج به ۳ پرواز در هفته خبر داد و اظهار کرد: به این میزان پرواز رضایت نداریم و هدف گذاری ما افزایش تعداد پروازها به دو نوبت در روز است.

ضرورت تسریع در بازنگری طرح تفصیلی شهرهای کردستان

لهونی در ادامه این نشست و در بررسی دستورکار مربوط به طرح های تفصیلی شهرهای کامیاران و دیواندره، بیان کرد: برخی از طرح های تفصیلی شهرهای استان بیش از پنج دهه است که بازنگری نشده اند؛ بنابراین اصلاح و به روزرسانی آن ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی با اشاره به افزایش جمعیت و نیاز روزافزون به تأمین مسکن، ادامه داد: عدم بازنگری در طرح های تفصیلی، موجب محدود شدن توسعه شهری و گسترش ساخت وسازهای غیرمجاز شده است.

استاندار کردستان با تأکید بر اینکه چاره ای جز توسعه منطقی شهرها نداریم، یادآور شد: باید ضمن حساسیت بر حفظ اراضی کشاورزی، توسعه متوازن شهری را در دستور کار قرار دهیم؛ در غیر این صورت، شکل گیری سکونت گاه های غیررسمی اجتناب ناپذیر خواهد بود.

در پایان این جلسه، طرح جامع تفصیلی شهرهای کامیاران و دیواندره با رأی اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تصویب رسید.