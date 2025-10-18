راه و شهرسازی کردستان رتبه دوم سازمان ملی زمین و مسکن را کسب کرد

به گزارش کرد پرس، جهانگیر الیاسی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴، اداره کل راه و شهرسازی کردستان توانست در عملکرد برنامه اجرایی سازمان ملی زمین و مسکن به جایگاه دوم کشور برسد؛ در حالی که در شش ماه نخست سال ۱۴۰۱ رتبه استان در این بخش سی وپنجم کشور بود.

وی اظهار کرد: این موفقیت نتیجه تلاش شبانه روزی کارشناسان، معاونت های تخصصی و پیگیری های مستمر در سطوح استانی و ملی است.

مدیر کل راه وشهرسازی کردستان با اشاره به اهمیت این رتبه، افزود: هر اندازه عملکرد استان ها در برنامه اجرایی سازمان ملی زمین و مسکن ارتقا یابد، منابع و آورده های بیشتری از سطح ملی به استان اختصاص می یابدکه ین موضوع به ما کمک می کند تا پروژه های عمرانی مهم از جمله طرح های نهضت ملی مسکن، احداث مدارس و اجرای خیابان ها و تقاطع های جدید شهری را با سرعت و کیفیت بالاتر پیش ببریم.

الیاسی ادامه داد: نمونه ای از این اقدامات، اجرای پروژه های جدیدالاحداث نظیر تقاطع بلوار ۲۴ متری شهرک بهاران و برخی از واحدهای طرح نهضت ملی مسکن است که به زودی به بهره برداری می رسند.

وی یادآور شد: کسب رتبه دوم کشور حاصل انسجام درون سازمانی، برنامه ریزی هدفمند و پیگیری های مداوم همکاران در تمامی بخش هاست.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان با تقدیر از تمامی کارکنان و مدیران حوزه های مرتبط، بیان کرد: این موفقیت نقطه آغاز مسیر جدیدی در توسعه مدیریت زمین و مسکن در کردستان است و با تداوم برنامه های اجرایی، هدف ما دستیابی به رتبه نخست کشور در ارزیابی های آتی خواهد بود.