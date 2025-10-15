مرگ ٤٣٤ نفر در تصادفات آذربایجان غربی/ارومیه،خوی، نقده و مهاباد با بیشترین فوتی

به گزارش کردپرس، موسی ادیبفر در جمع خبرنگاران افزود: از مجموع تلفات، ۳۱۳ نفر در جادههای بینشهری، ۹۶ نفر در معابر درونشهری و ۲۵ نفر در جادههای روستایی جان باختهاند.
او ادامه داد: شهریورماه با ثبت ۹۸ مورد فوتی، بیشترین تلفات تصادفات نیمه نخست امسال را به خود اختصاص داده است که از این تعداد، ۷۵ نفر در جادههای برونشهری جان باختهاند.
مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجانغربی با اشاره به اینکه ارومیه با ۱۱۶ فوتی بیشترین تلفات را در میان شهرستانهای استان دارد، گفت: سهم این شهرستان از کل تلفات رانندگی ۶ ماهه نخست امسال حدود ۲۷ درصد است.
به گفته وی، پس از ارومیه، شهرستانهای خوی با ۵۴ نفر و نقده و مهاباد هرکدام با ۳۸ نفر در رتبههای بعدی قرار دارند. بر این اساس، نزدیک به ۶۰ درصد کل تلفات سوانح رانندگی استان در این چهار شهرستان رخ داده است.
ادیب فر افزود: در همین بازه زمانی، ٨ هزار و ۳۲ نفر نیز در تصادفات مجروح شدهاند که از این میان، پنجهزار و ۷۳۸ نفر مرد و دوهزار و ۲۹۴ نفر زن بودهاند.
نظر شما