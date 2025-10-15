وضعیت زیستی جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه مطلوب است

به گزارش کردپرس از حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی؛ حجت جباری افزود: بررسیهای انجامشده نشان میدهد آبانبارها و چاههای جزایر اسپیر، آرزو، اشک و کبودان همچنان فعال هستند و چشمههای طبیعی این جزایر نیز با وجود کاهش بارشها خشک نشدهاند.
او افزود: پوشش گیاهی در جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه در سال جاری رضایتبخش بوده و بر خلاف برخی سالها، نیازی به انتقال آب یا علوفه از خارج از جزایر احساس نشده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به تنوع گیاهی در این زیستگاهها اظهار کرد: گونههای مختلف گیاهی از جمله گندمیان، جو و پسته وحشی در سطح جزایر رشد کردهاند و این امر شرایط مناسب و پایداری را برای گونههای جانوری فراهم ساخته است.
جباری تصریح کرد: جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه مأمن امنی برای حیاتوحش هستند و پایش مستمر توسط محیطبانان و یگان حفاظت بهصورت میدانی و برخط در حال انجام است تا هرگونه تغییر یا تهدید احتمالی شناسایی و کنترل شود.
او از تجهیز ناوگان یگان حفاظت به امکانات جدید خبر داد و افزود:١٣ دستگاه موتورسیکلت جدید برای پشتیبانی عملیات پایش خریداری و به ناوگان پارک ملی افزوده میشود. در حال حاضر، ۶ دوربین فعال در جزایر و منطقه رشکان بهصورت شبانهروزی وضعیت زیستی را پایش میکنند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: محیطبان بهطور شبانهروزی در سه پاسگاه محیطبانی چیچست، جزایر پارک ملی و رشکان، و همچنین در قالب یک گشت نامحسوس در حال فعالیت هستند.
او با تأکید بر ممنوعیت برداشت غیرمجاز شن، ماسه و نمک از بستر دریاچه اظهار داشت: هرگونه برداشت بدون مجوز تخلف محسوب میشود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
پارک ملی دریاچه ارومیه با ۱۰۲ جزیره کوچک و بزرگ، یکی از زیستگاههای منحصربهفرد کشور بهشمار میرود. چهار جزیره اصلی آن شامل کبودان، اشک، اسپیر و آرزو زیستگاه گونههای ارزشمندی همچون قوچ و میش ارمنی و گوزن زرد ایرانی هستند.
