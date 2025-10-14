۳ فیلم کوتاه از کردستان به بخش پایانی جشنواره «فرشته تابناک» روسیه راه یافت

به گزارش کرد پرس، فیلم های کوتاه «تصمیم» به کارگردانی «بختیار خلیلی» و به تهیه کنندگی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان، «کار» به کارگردانی و تهیه کنندگی «خالد گویلیان» و انجمن سینما جوان ایران دفتر سنندج و «امید» به کارگردانی «بهرام مرادی» و تهیه کنندگی «نیشتمان صالحی» (نیشتمان پیکچرز) به بخش پایانی بیست و دومین دوره جشنواره جهانی «فرشته تابناک» در کشور روسیه راه پیدا کردند.

این جشنواره معتبر روسیه که مختص اکران آثار فیلمسازان جهان با هدف جامع فرهنگ معنوی و اخلاقی نسل جوان در روسیه و جهان است، یکی از پروژه های اولویت داری است که هدف آن یافتن راه هایی برای آشنایی جوانان امروزی با سنت ها و ارزش های معنوی و اخلاقی است.

این جشنواره با حمایت وزارت فرهنگ روسیه از ۱۰ الی ۱۶ آبان ۱۴۰۴ در شهر مسکو پایتخت روسیه برگزار خواهد شد. آژانس پخش کات فیلم مسئولیت پخش بین المللی این آثار را عهده دار است.