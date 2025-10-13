به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی، در جریان بازدید از واحدهای تولیدی دومین تور رسانه‌ای - نظارتی روابط عمومی دادگستری آذربایجان غربی و دفتر استانی مرکز رسانه قوه قضاییه گفت: با اجرای برنامه‌های مهارت‌آموزی و اشتغال‌زایی، بیش از ٣هزار زندانی در کارگاه‌های داخل و خارج از زندان‌های استان مشغول به کار هستند و این طرح در راستای سیاست‌های کلان قوه قضاییه و با تأکید ریاست قوه بر اصلاح، تربیت و بازاجتماعی‌کردن زندانیان اجرا می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری استان با بیان اینکه با همکاری اداره‌کل زندان‌ها، فعالان اقتصادی، صاحبان صنایع و کارآفرینان بخش خصوصی، فرصت‌های شغلی پایداری برای زندانیان ایجاد شده است، تصریح کرد: بیش از ٢هزار نفر از زندانیان در این کارگاه‌های خارج از زندان و هزار نفر در کارگاه‌های داخل زندان به صورت مستقیم فعالیت دارند و بسیاری از آنان پس از پایان محکومیت، جذب بازار کار شده‌اند.

او با اشاره به آثار مثبت این برنامه گفت: اشتغال زندانیان علاوه بر کمک به معیشت خانواده‌های آنان، نقش مهمی در جلوگیری از تکرار جرم و بازگشت به زندان دارد و موجب تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و قانون‌مداری در میان آنان می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی همچنین از نقش مؤثر عفو معیاری اخیر مقام معظم رهبری در ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال برای زندانیان خبر داد و تصریح کرد: با بهره‌مندی از این عفو، زمینه اشتغال بسیاری از زندانیان واجد شرایط در کارگاه‌های تولیدی داخل و خارج از زندان فراهم شده است.