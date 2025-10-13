تجهیز یگان حفاظت پارک ملی دریاچه ارومیه به ١٣ دستگاه موتورسیکلت

به گزارش کردپرس، حجت جباری گفت : به منظور افزایش سرعت عمل، ارتقای توان گشتزنی و کنترل و پایش حریم قانونی این منطقه، ۱۳ دستگاه موتورسیکلت جدید به یگان حفاظت پارک ملی دریاچه ارومیه تحویل شد.
جباری با اشاره به شرایط متفاوت پارک ملی دریاچه در فصل های مختلف سال گفت : نحوه پایش و کنترل منطقه با توجه به فصل های مختلف سال و در شرایط مختلف آب و هوایی، متفاوت بوده و با وجود گستردگی عرصه و دشواری های حفاظت در این زیستگاه مهم، محیطبانان سختکوش و دلسوز بصورت شبانه روزی از آن حفاظت می کنند.
او تجهیز و تقویت ملزومات شغلی محیط بانان را از اولویتهای اصلی ادارهکل عنوان کرد و افزود : اقدامات قابل توجهی در این زمینه و طی سال جاری انجام شده است که تهیه تجهیزات تخصصی اطفای حریق و تعمیرات اساسی و تقویت تجهیزات موتوری و خودرویی از جمله آنهاست که این تجهیزات ، توان عملیاتی محیطبانان را در حفاظت از مناطق تحت مدیریت افزایش می دهد.
سروی آذربایجان غربی- مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از تجهیز یگان حفاظت پارک ملی دریاچه ارومیه به ۱۳ دستگاه موتورسیکلت جدید خبر داد.
به گزارش کردپرس، حجت جباری گفت : به منظور افزایش سرعت عمل، ارتقای توان گشتزنی و کنترل و پایش حریم قانونی این منطقه، ۱۳ دستگاه موتورسیکلت جدید به یگان حفاظت پارک ملی دریاچه ارومیه تحویل شد.
نظر شما