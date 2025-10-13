به گزارش خبرگزاری کردپرس، سرهنگ بهزاد بسطامی اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی در جاده بهشت رضای شهر ایلام، بلافاصله مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران انتظامی مشخص شد یکی از دوبرادر با سلاح شکاری به سمت جوان ۳۰ ساله شلیک کرده که متأسفانه منجر به فوت وی شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام با بیان اینکه متهمان بلافاصله پس از ارتکاب جرم از محل متواری شده است، تصریح کرد: با توجه به هویت مشخص دو برادر دستگیری آن‌ها به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی و پلیس آگاهی استان قرار گرفته است.