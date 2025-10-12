نماینده تکاب: آب آلوده به آرسنیک جان مردم منطقه را به خطر انداخته است

او افزود: ظرفیت‌های بی‌بدیل در حوزه‌های کشاورزی، دامداری، صنایع تبدیلی، نیروی انسانی مستعد و تحصیلکرده استحقاق پیشرفت را دارد؛ اما علی‌رغم این همه توانمندی‌ها همچنان از زخم‌های کهنه در رنج است.

نماینده مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: بنده به عنوان خادم ملت و خدمتگزار مردم شریف حوزه انتخابیه در مجلس، به منظور حل و فصل مشکلات نظام مسائل منطقه، مبتنی بر درک عمیقی از چالش‌های منطقه و با هدف تأمین پیش‌نیازهای ضروری توسعه، نقشه راه پیشرفت را با نظارت دقیق بر عملکرد مسئولان ملی و استانی و دعوت آن‌ها برای تلاش جهادی، برای حل مشکلات و معضلات منطقه را متذکر می‌شوم.

او ضمن تذکر به وزیر راه و شهرسازی، افزود: با پیگیری‌های جدی و تخصیص اعتبار، به رفع مشکلات محور مواصلاتی میاندوآب، شاهین‌دژ ، تکاب و دندی زنجان بپردازد تا بیش از این خانواده‌ها داغدار عزیزانشان در این جاده‌ها نباشند، خانم وزیر، شاخص آسفالت راه روستایی شهرستان‌ها از میان ۲۰ شهرستان استان، رتبه ۱۸ را دارد و ۲۰ درصد پایین‌تر از میانگین کشوری است، چرا علی‌رغم دستور شما، هنوز مطالعات اتصال ریلی منطقه به منظور انتقال محصولات معدنی، باغی و زراعی انجام نگرفته است؟

میرزایی خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: چرا علی‌رغم دستور قبلی جنابعالی، هنوز هیچ اقدام مؤثری برای آغاز فاز دوم معدن زرِ شوران، تکمیل زنجیره ارزش صنایع دستی،( طب کار) پرداخت ۱۵ درصد تبصره‌های پنج و شش ماده ۱۴ قانون معادن، ایجاد شهر سنگ، مزایده سد باطله و مزایده فروش خاک به سایر کارخانجات فراوری طلا در این منطقه صورت نگرفته است؟ ظاهراً برخی از معاونین شما فاقد هرگونه برنامه تعامل سازنده و مؤثر در اجرای دستورات جناب‌عالی با مجلس شورای اسلامی هستند، مگر وزارتخانه‌ای با این درجه از اهمیت و اعتبار را می‌توان با تشدد و ناهماهنگی‌های اجرایی مدیریت کرد؟

او همچنین خطاب به وزیر نیرو ، تاکید کرد: چرا تنش آبی منطقه، به‌ویژه در تابستان امسال و عدم تأمین آب شرب لازم برای ساکنین شهرستان مغفول مانده است؟ آقای وزیر، سلامت مردم را قربانی کمبود اعتبار نکنید؛ آب آلوده به آرسنیک جان مردم این منطقه را به خطر انداخته است، چرا فاضلاب شهری شهرستان شاهین‌دژ و تکاب علیرغم پیگیری‌ها تعیین تکلیف نشده است؟ تصفیه‌خانه فاضلاب شاهین‌دژ با ۳۵ درصد رشد فیزیکی، هفت سال است که بلاتکلیف رها شده و تصفیه خانه تکاب نیز بدون اقدامات لازم رها شده است.

میرزایی ادامه داد: در حوزه برق نیز، ضعف خط انتقال سرمایه‌گذاران را زمین‌گیر کرده، بنابراین، باید فیدرها از ۶ به ۱۲ افزایش یابد و اتصال پایدار شبکه به ۱۳۲ ولت برقرار شود، لازم است با قید فوریت دستور فرمایید تخصیص اعتبار و زمان‌بندی مشخصی برای بهره‌برداری و تکمیل پست‌های توزیع برق صورت گیرد.

نماینده شاهین‌دژ ضمن تذکری به وزیر نفت، اظهار کرد: چرا علی‌رغم پیگیری‌های فراوان، هنوز ۵۰ روستای بالای ۲۰ خانوار در شهرستان شاهین‌دژ و تکاب گازرسانی نشده و هیچ برنامه زمان‌بندی مشخصی برای آن‌ها وجود ندارد و مدیرعامل شرکت گاز استان نیز تاکنون جهت رفع مشکلات در این منطقه حضور پیدا نکرده است؟

او با تذکر به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وضعیت نابسامان اینترنت مشکلات مضاعفی را برای سرمایه‌گذاران، فعالان کسب‌وکار، دانشگاهیان و دانش‌آموزان ایجاد کرده است، به تکالیف قانونی خود عمل کنید و دغدغه فعالان اقتصادی، صنعتی و فرهنگی را برطرف کنند.

نماینده مجلس خطاب به رئیس جمهور یادآور شد: از شما می‌خواهم که به وزرا و رؤسای سازمان‌ها دستور دهند که زنجیره تصمیم‌گیری را کامل و با نظارت جامع برای اجرای تصمیمات اتخاذ شده به وعده‌های خود عمل نمایند، صداقت کارگزاران و وفای به عهد و پیمان، مطالبه جدی عموم مردم است. مگر امام علی نفرمودند: «أُوصِیکُمْ بِصِدْقِ الْحَدِیثِ وَ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَ أَداء الْأَمَانَة»؟ چرا برخی از مدیران با گفتار درمانی درصدد شانه خالی کردن از مسئولیت اجرایی خود که امانت الهی است، می‌باشند؟

میرزایی در پایان خاطر نشان کرد: بنده به عنوان خادم مردم، تحقق مطالبات آنان را در حوزه‌های تأمین امنیت، رفع موانع سرمایه‌گذاری، شکوفایی صنعتی، اقتصادی، فرهنگی، گردشگری و بهداشت و درمان منطقه را پیگیری خواهم کرد، و اینک با صدای بلند، مدیران استانی را به‌ویژه استاندار پرتلاش و جهادی استان را برای هم‌افزایی بیشتر با سایر مسئولین، به مردم شریف فرا می‌خوانم./