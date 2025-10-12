به گزارش کرد پرس، استاندار کردستان در این مراسم تئاتر خیابانی مریوان را نماد اصالت، فرهنگ و هنر این سرزمین دانست و گفت: این جشنواره نهتنها آیینهای از هویت قومی و منطقهای مردم کردستان است، بلکه نقشی مؤثر در پاسداشت میراث فرهنگی، تقویت همبستگی اجتماعی و معرفی جاذبههای استان ایفا میکند.
آرش لهونی این رویداد را یکی از مهمترین برنامههای فرهنگی کردستان عنوان کرد و افزود: برگزاری این جشنواره سهم بسزایی در ترویج فرهنگ غنی محلی و ارتقای جایگاه فرهنگی استان دارد.
وی برگزاری جشنوارههای هنری را فرصتی برای معرفی و درک بهتر زیباییهای کمتر شناختهشده کردستان دانست و اظهار کرد: امروز برگزاری رویدادهای فرهنگی در سطح استان باعث شده مردم سراسر کشور با فرهنگ غنی، آداب و رسوم کهن، طبیعت دلانگیز، امنیت و آرامش این دیار بیش از پیش آشنا شوند.
استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت برگزاری منظم و هدفمند جشنواره تئاتر خیابانی و سایر رویدادهای هنری، ادامه داد: پس از برگزاری هر جشنواره باید نقاط قوت و ضعف آن بهدقت بررسی شود تا ضمن تقویت بخشهای موفق، زمینه رفع کاستیها و ارتقای سطح کیفی برنامهها فراهم گردد.
لهونی در ادامه با اشاره به جایگاه والای فرهنگ و هنر در جامعه، یادآور شد: مهمترین کارکرد تئاتر و برنامههای فرهنگی و هنری، ایجاد نشاط و امید اجتماعی است؛ ازاینرو همه دستگاههای اجرایی و نهادهای فرهنگی استان باید با همافزایی و همکاری مؤثر، در برگزاری هرچه باشکوهتر این جشنواره نقشآفرینی کنند.
